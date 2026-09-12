"Manos que crean", el homenaje a artesanos sanjuaninos del Mercado Artesanal Tradicional cambió de fecha: los detalles

“Manos que crean” es el nombre de la nueva apuesta surgida del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero que busca honrar y homenajear a los artesanos de la provincia. En ese contexto, se había previsto realizar la jornada este fin de semana, pero debido al alerta que rige en la provincia para el fin de semana es que se tomó la decisión de pasar la actividad para el domingo 20 de septiembre.

Soledad Güell Cassab, directora del Mercado Artesanal Tradicional aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO que debido al alerta y que la actividad esta prevista para realizar al aire libre es que se decidió reprogramar la fecha para resguardar la salud e integridad tanto de quienes iban a participar como de los sanjuaninos que llegarían hasta el evento. De esta manera se busca acercar a la comunidad la labor de los artesanos, yendo más allá que la mera exhibición de sus creaciones.

“Es un homenaje que hacemos, donde ellos trabajarán en vivo para demostrar lo que demanda cada pieza. Serán unos 40 artesanos los que estarán en el lugar, representantes de distintos departamentos” , destacó la funcionaria.

A la propuesta se sumará la Camera San Juan que estará compartiendo su música, y una academia de danza que le pondrá toda la danza y el movimiento. También las puertas del mercado permanecerán abiertas para que quienes se acerquen puedan realizar las visitas guiadas por el lugar y conocer las maravillas y los tesoros que allí se encuentran. Por su parte, la tienda del mercado también permanecerá abierta para la adquisición de piezas únicas.

Güell Cassab adelantó que durante el evento se hará entrega de los premios y las menciones recibidas durante la Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas que se realizó en La Expo Rural. Ramona Pérez, de Jáchal, obtuvo la Primera Mención por su Frazada en lana de oveja, mientras que Elisa Mondaca, del departamento Iglesia, recibió la Segunda Mención por su trabajo Jergón. Las distinciones fueron otorgadas por un jurado integrado por referentes del ámbito artesanal, designado por la Sociedad Rural Argentina, y recibidas por autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

También se reconocerá a las artesanas que fueron merecedoras del Premio Paula Albarracín de Sarmiento a la Mejor Frazada Tejida, una distinción que busca reconocer la excelencia de la artesanía textil tradicional. En esta edición, el galardón fue para las tejedoras Lorena y Silvina González, también oriundas de Jáchal.

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“Son homenajes que la gente espera y nuestra intención es poder armar un cronograma de actividades por improntas distintas, poniendo en valor el trabajo de los artesanos de la provincia”, sostuvo la titular del Mercado Artesanal.

Durante el evento se estarán realizando distintas actividades y los presentes tendrán la oportunidad de participar por distintos premios otorgados por sponsor, siendo un atractivo más de la propuesta que busca reinventar las ferias de artesanos para darle una impronta distinta.

El dato de “Manos que crean” en el Mercado Artesanal Tradicional

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre, de 16 a 21 horas, en el Mercado Artesanal Tradicional, ubicado sobre Avenida España 330 norte, en inmediaciones del Parque Belgrano.

La entrada es libre y gratuita, siendo una cita ideal para disfrutar en familia y conocer la labor que hay detrás de cada artesanía sanjuanina.