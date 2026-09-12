El fuego se reaviva: la saga de Los juegos del hambre regresa al cine

El fenómeno cinematográfico que marcó a toda una generación prepara su retorno a las salas argentinas. Como preámbulo al debut de su esperada precuela, la franquicia Los juegos del hambre volverá a exhibir sus cuatro entregas fundamentales en pantalla grande. Una oportunidad única para revivir el impacto del universo de Panem.
A partir del próximo 15 de octubre, el público local podrá reencontrarse con la épica trayectoria de Katniss Everdeen, el icónico personaje encarnado por Jennifer Lawrence. Las salas de cine proyectarán nuevamente la tetralogía original: Los juegos del hambre (2012), En llamas (2013), Sinsajo – Parte 1 (2014) y Sinsajo – Parte 2 (2015). Esta propuesta busca cautivar tanto a los seguidores veteranos como a las nuevas audiencias que descubrirán la rebelión contra el Capitolio por primera vez en formato cinematográfico.
Si bien en 2023 la franquicia sumó Balada de pájaros cantores y serpientes (centrada en la juventud de Coriolanus Snow durante los 10° Juegos), no forma parte de este reestreno específico, que se centra en la tetralogía original.
La iniciativa funciona como la antesala perfecta para el lanzamiento de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva producción de la franquicia cuyo estreno está programado para el 19 de noviembre. La estrategia de exhibición no solo apela a la nostalgia, sino que revaloriza el notable recorrido comercial que tuvo la marca en la taquilla nacional.
Éxito de taquilla
En su paso inicial por las salas argentinas, la saga experimentó un crecimiento de audiencia constante y vertiginoso. La primera entrega convocó a poco más de 418 mil personas en 2012. Tan solo un año más tarde, En llamas duplicó esa cifra al alcanzar aproximadamente 843 mil espectadores. El auge definitivo llegó con la primera parte de Sinsajo, la cual superó la barrera del millón de tickets vendidos (1.005.000 entradas), hito que revalidó su desenlace en 2015 al registrar 1.015. 000 asistentes.
En conjunto, las cuatro producciones centradas en la heroína del Distrito 12 sumaron más de 3,28 millones de entradas vendidas en Argentina. Con semejante antecedente, el reestreno masivo de octubre promete encender nuevamente la llama de la fanaticada y preparar el terreno para uno de los acontecimientos cinematográficos más ambiciosos del año. (Fuente: Cines Argentinos)
Los juegos del hambre: recorrido
Los Juegos del Hambre (2012)
- En las ruinas de Norteamérica, el tiránico Capitolio obliga a sus doce distritos a enviar a dos jóvenes a combatir a muerte en un evento televisado. Cuando su hermana menor es elegida, Katniss Everdeen se ofrece voluntaria. Para sobrevivir, deberá combinar astucia, puntería y alianzas estratégicas en un juego de manipulación donde la piedad resulta mortal.
Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013)
- Tras su inesperada victoria, Katniss y Peeta inician la Gira de la Victoria mientras la chispa de la rebelión prende en Panem. Percibiendo el peligro, el Presidente Snow modifica las reglas del Vasallaje de los Veinticinco, obligando a los antiguos campeones a regresar a la arena para enfrentarse entre sí en una carnicería aún más letal.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1 (2014)
- Rescatada de la arena y refugiada en el secreto Distrito 13, Katniss descubre que la guerra civil ha estallado y que Peeta permanece cautivo en el Capitolio. Convertida a regañadientes en el símbolo de la resistencia, la joven deberá liderar la propaganda rebelde mientras lucha por rescatar al amor de su vida de las garras enemigas.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015)
- Con Panem envuelto en una guerra total, Katniss encabeza una unidad especial con la misión de infiltrarse en el Capitolio y asesinar al Presidente Snow. Sin embargo, sorteando trampas mortales y dilemas morales, descubrirá que la línea entre la liberación y la tiranía es más delgada de lo que imaginaba para asegurar el futuro de su pueblo.