El fuego se reaviva: la saga de Los juegos del hambre regresa al cine

Los cuatro filmes principales volverán el 15 de octubre, como antesala de la nueva precuela prevista para el 19 de noviembre.

El fenómeno cinematográfico que marcó a toda una generación prepara su retorno a las salas argentinas. Como preámbulo al debut de su esperada precuela, la franquicia Los juegos del hambre volverá a exhibir sus cuatro entregas fundamentales en pantalla grande. Una oportunidad única para revivir el impacto del universo de Panem.

A partir del próximo 15 de octubre, el público local podrá reencontrarse con la épica trayectoria de Katniss Everdeen, el icónico personaje encarnado por Jennifer Lawrence. Las salas de cine proyectarán nuevamente la tetralogía original: Los juegos del hambre (2012), En llamas (2013), Sinsajo – Parte 1 (2014) y Sinsajo – Parte 2 (2015). Esta propuesta busca cautivar tanto a los seguidores veteranos como a las nuevas audiencias que descubrirán la rebelión contra el Capitolio por primera vez en formato cinematográfico.

Si bien en 2023 la franquicia sumó Balada de pájaros cantores y serpientes (centrada en la juventud de Coriolanus Snow durante los 10° Juegos), no forma parte de este reestreno específico, que se centra en la tetralogía original.

La iniciativa funciona como la antesala perfecta para el lanzamiento de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva producción de la franquicia cuyo estreno está programado para el 19 de noviembre. La estrategia de exhibición no solo apela a la nostalgia, sino que revaloriza el notable recorrido comercial que tuvo la marca en la taquilla nacional.

Éxito de taquilla En su paso inicial por las salas argentinas, la saga experimentó un crecimiento de audiencia constante y vertiginoso. La primera entrega convocó a poco más de 418 mil personas en 2012. Tan solo un año más tarde, En llamas duplicó esa cifra al alcanzar aproximadamente 843 mil espectadores. El auge definitivo llegó con la primera parte de Sinsajo, la cual superó la barrera del millón de tickets vendidos (1.005.000 entradas), hito que revalidó su desenlace en 2015 al registrar 1.015. 000 asistentes.