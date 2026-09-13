Agenda cultural de San Juan: música, teatro y ferias para disfrutar este domingo

La Agenda Cultural de San Juan para este domingo 13 de septiembre despliega una atractiva variedad de espectáculos y actividades. La jornada propone una oferta variada que incluye música en vivo, obras de teatro, las clásicas ferias domingueras, exposiciones artísticas y enriquecedoras visitas a sitios culturales.

Agenda cultural de San Juan: guía de propuestas para el viernes 11

Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos imperdibles para el sábado

La música abarca desde folclore tradicional y peñas hasta rock y diversos conciertos. En teatro destacan propuestas infantiles y producciones dramáticas locales. Además, se realizan múltiples ferias con gastronomía, artesanías, emprendedores y encuentros temáticos para disfrutar en familia durante todo el día.

La peña del rock. Shows de Vía 66, Contra reloj, Dejavú, Accidente feliz. Desde las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

8° Peña Tradición Medanera. Canto del Valle, Diego Villegas, César Bueno, Arrieros Huaqueños. Conducción: Luciano Pereyra. Servicio de cantina. Organiza por la Unión Vecinal Médano de Oro. Desde las 13:00 h en Unión Vecinal Médano de Oro (Rawson)

Peña Lamarcié . Shows de Trío Johaler, Arrieros Huaqueños (Jáchal), Saypa, Diablito Martínez, Viajeros, Los Hermanos Lucero (San Luis), Nano Rodríguez, Aire Mansero (Tucumán), Los Caldenes (La Pampa), DJ Johni Manzón (Jesús María, Córdoba). En Complejo Casimiro (Albardón) Entradas $25.000, al 2646793602

Materia Prima, El SieteCincuenta, El Desmonte. A las 13:00 h en Joy (Honduras s/n, Santa Lucía) Reservas 2644602293

Caile. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Villa El Salvador, Angaco) Reservas 2644845677

Caile

Sebastián Garay y Ángelo Muñoz. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Cachorro Martínez y Ariel González. Folclore. A las 13:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza)

Hay un cuento. Nuestro primer concierto. A las 18:00 h en La Perla (Nacional y Quiroga, San Martín) Platea $10.000 (promos 2x1), palco $12.000, en venta en entradaweb

Iván Noble. Canciones traspapeladas, desde Los Caballeros de la Quema hasta hoy. A las 20:00 en cavas del Hotel Del Bono Park. Entradas $50.000 y 70.000 en Play Ticket. Degustación de vino.

Omega. La misa. A las 00:00 h en Mala (ex Mankewe) Previa de La Nota.

FERIAS

Feria Las Moras. Emprendedores, gastronomía, shows. De 13:00 a 19:30 en camping Las Moras (Albardón)

Feria Bicentenario. Emprendedores, artistas. Desde las 15:00 h en España 430 sur (estacionamiento) Entrada gratis.

Santa Feria. De 16:00 a 20:00 h, en Urquiza 915 sur. Entrada gratis

Manos que crean. Exposición y venta de artesanías, música. De 16:00 a 21:00 h, en España 330 norte. Entrada gratis

El paseíto emprendedor. Emprendedores, diseño, sabores, música. De 17:00 a 22:00 h en Salón Le Parc (Mendoza 2043 sur)

Plaza y arte. Celebración del mes del inmigrante, artesanos, manualistas, gastronomía, shows. De 17:00 a 21:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

TEATRO

Cuyum, tierra de leyendas. Obra infantil que combina teatro, música y danza. A las 18:00 h en Cine-Teatro de Albardón

Libre Piedra. A las 20:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada $16.000 Sinopsis: Un grupo de jóvenes recupera un teatro abandonado para hacerlo su refugio creativo. Tras una gran pérdida, deben unirse más que nunca para salvar el espacio. Con rock nacional de los 80 y 90 como banda sonora.

Libre Piedra

ENCUENTROS

Oeste flash day. Tatuajes, con importantes referentes del sector. Bandas en vivo, feria, gastronomía. De 12:00 a 00:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada gratuita.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Quinquela Martín

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410