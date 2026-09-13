Los tres pedidos que realizan los artesanos sanjuaninos y que fueron escuchados por el Mercado Artesanal Tradicional

En el marco del censo de artesanos que está llevando a cabo el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, las autoridades se toparon con una serie de pedidos y requerimientos. Los tres más presentes y las acciones para cubrir las demandas.

A principio de año, la directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, Soledad Güell Cassab, confirmó en contacto con DIARIO DE CUYO que comenzarían a trabajar en un censo de artesanos con el propósito de tener registrados todos los trabajadores enfocados en la creación de artesanías, sus perfiles, los departamentos de lo que son oriundos como también el grado de desarrollo de cada proyecto. A medida que el revelamiento va avanzando, comenzaron a toparse con una serie de pedidos y solicitudes de parte de los artesanos locales.

Varias son las inquietudes planteadas en torno a sus realidades y territorios. Sin embargo, desde el Mercado Artesanal Tradicional detectaron tres grandes solicitudes que se repitieron en cada contacto con los artesanos. “Esto nos pasa porque se sienten más escuchados realmente. Están predispuestos a ayudar como también a crecer y la idea es trabajar en conjunto”, sostuvo la funcionaria provincial.

Los requerimientos van en sintonía con la realidad actual que atraviesan los artesanos. Manejo de redes es uno de los pedidos que más se ha reiterado en los departamentos. Posicionar el proyecto en redes, compartir las creaciones, ir más allá de la simple foto y establecer una estrategia de venta en redes son herramientas con las que no cuentan en la actualidad todos los artesanos de la provincia. Esta falencia se observa con más frecuencia en los artesanos mayores de departamentos alejados.

El segundo pedido que se reiteró con frecuencia durante los relevamientos estuvo orientado en la formación de precios. En relación con esto, Güell Cassab comentó que varios son los artesanos que aseguran no saber qué valor fijarles a sus creaciones e incluso muchos de ellos terminan estableciendo precios mucho más bajos de lo que realmente vale el objeto que pasó por un proceso de creación único.

En tercer lugar, se ubicaron las capacitaciones. La solicitud de los artesanos estuvo orientada a que sea el Mercado Artesanal quien articule distintas capacitaciones y formaciones en conjunto con organismos municipales o instituciones departamentales, para llegar a todos por igual y no solo a quienes pueden llegar hasta el edificio del mercado que se encuentra en Capital.