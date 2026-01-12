San Juan realizará un “censo de artesanos”: cómo será la labor que demandará de la coordinación de los municipios Desde el Mercado Artesanal Luisa Escudero asumirán el desafío de llevar a cabo el censo de artesanos. Cómo iniciarán los relevamientos para conocer la realidad del artesano provincial.

San Juan tiene una infinidad de artesanos en cada uno de los departamentos que se dedica a distintas actividades. Si bien en el pasado se dieron varios intentos de contar con un registro de ellos, desde el Mercado Artesanal Luisa Escudero decidieron realizar un censo en los territorios para tener una base de datos lo más actual posible. Es por ello que este año se dará inicio al censo de artesanos.

Así lo aseguró la directora del Mercado Artesanal, Soledad Guell Cassab, quien además destacó que para poder llegar a cada uno de los artesanos que hay en la provincia, se irá directamente a los departamentos para contactarlos.

Conforme a lo que comentó a DIARIO DE CUYO, el censo iniciará en marzo y se extenderá a lo largo del año, ya que el proyecto es más que ambicioso. No solo se pretende contar con un registro de artesanos, sino también poder generar contenido con cada uno de ellos para la promoción y difusión de sus creaciones en distintos espacios locales y nacionales, como la Casa de la Cultura de San Juan en Buenos Aires, por ejemplo.

El motivo detrás de este proyecto es debido a que la provincia no cuenta con un relevamiento actual de artesanos. En el pasado hubo intentos, como el “Registro Provincial de Artesanos y de Artistas” que se lanzó en 2017. El mismo podía hacerse en persona u online, pero al ser voluntario, el mapeo no resultó ser exacto.

Algunos municipios también apostaron a tener una base de datos, como Capital, que en enero del año pasado lanzó el “Registro para Artesanos y Manualistas”. La intención del Mercado Artesanal es contar con una base de datos similar, pero a nivel provincial.

Para poder llevarlo a cabo y que sea lo más fiel posible a la realidad de los artesanos es que se trabajará de manera conjunta con cada uno de los municipios. La intención es que desde las áreas de cultura de cada jurisdicción se entregue información sobre los artesanos que participan en los eventos departamentales, y personal del Mercado elaborará la base con datos personales, actividad realidad, imágenes de los productos como de la persona y datos de contacto.

“Va a ser un camino largo, porque lo queremos hacer bien. La metodología es hacerlo una vez al mes, en una primera instancia basándonos en las listas que tenemos de algunos departamentos. Los referentes de cultura de cada departamento serán los encargados de armar una ruta que nosotros seguiremos para encuestar a los artesanos”, indicó la titular del Mercado Artesanal.

La intención es iniciar con 25 de Mayo, Calingasta, Capital, Chimbas, Iglesia, Rivadavia, Sarmiento y Valle Fértil, ya que cuentan con un empadronamiento previo elaborado por los municipios. A medida que vayan pasando los meses, se articulará con el resto de las jurisdicciones para avanzar en el registro.

Estas acciones no son menores si se tiene en cuenta que, por ejemplo, durante el 2025 se logró reconectar y reincorporar a 27 artesanos y emprendedores que por distintos motivos se habían alejado del Mercado Artesanal. Teniendo un mapeo real de los artesanos de toda la provincia se podrán iniciar acciones que busquen fortalecer y visibilizar la labor, teniendo en cuenta el valor simbólico que hay detrás de cada pieza elaborada de manera manual, con un fuerte sentido de identidad.