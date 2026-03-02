2 de marzo de 2026 - 17:11

Alerta Amarilla en San Juan: pronostican tormentas fuertes, viento sur y un brusco cambio de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional activó un comunicado de suma urgencia por tormentas y viento sur intenso para la noche y la madrugada del martes.

Viento Sur y lluvias fuertes se prevén en San Juan.

Viento Sur y lluvias fuertes se prevén en San Juan.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes un comunicado de suma urgencia ante la inestabilidad prevista para las próximas horas en San Juan. Durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo se registrarán tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas por intensas ráfagas de viento sur, lo que motivó la activación del alerta amarilla.

Leé además

suspendieron el mega upd en pocito que iba a reunir a 400 alumnos de 16 escuelas

Suspendieron el mega UPD en Pocito que iba a reunir a 400 alumnos de 16 escuelas
DNI

Aumentan los DNI, pasaportes y otros trámites: cuáles son los nuevos valores del RENAPER

El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial, con mayor intensidad en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En esas zonas se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Además, habrá actividad eléctrica intensa, caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos, especialmente en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Desde el organismo indicaron que el acumulado de lluvia podría oscilar entre 25 y 50 milímetros, valores que podrían superarse en forma puntual.

En paralelo, se anticipan vientos fuertes del sector norte, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h. Con el avance del sistema frontal, está prevista una rotación del viento hacia el sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en comparación con las jornadas previas.

Para las zonas cordilleranas y el sur provincial, el panorama será aún más complejo: allí soplarán vientos del sector oeste entre 40 y 60 km/h, lo que podría generar complicaciones en áreas de mayor altura.

Ante este escenario, la Dirección de Protección Civil solicitó a la población evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, asegurar objetos en techos y balcones, no circular por calles anegadas y no manipular cables caídos.

En caso de emergencia, recordaron que están habilitados los números 103 (Protección Civil) y 911 (Emergencias) para recibir asistencia inmediata.

Para el martes 3 de marzo se prevé una baja de la temperatura tras días de intenso calor. De acuerdo con el SMN, la máxima rondará los 29 grados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tras las rafagas de hasta 90 km/h en san juan, bomberos trabajaron para remover arboles y ramas caidas

Tras las ráfagas de hasta 90 km/h en San Juan, bomberos trabajaron para remover árboles y ramas caídas

Clima en San Juan: así estará el tiempo este domingo 31 de marzo

Luego del fuerte viento en San Juan, cómo continuará el tiempo este martes 3 de marzo

emicar apunta a ensenar a quien ensena a manejar con una escuela de seguridad vial

EMICAR apunta a enseñar a quien enseña a manejar con una Escuela de Seguridad Vial

coleccionismo y amor: se conocieron hace diez anos y gracias a un regalo despertaron una pasion en conjunto

Coleccionismo y amor: se conocieron hace diez años y gracias a un regalo despertaron una pasión en conjunto