Alerta Amarilla en San Juan: pronostican tormentas fuertes, viento sur y un brusco cambio de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes un comunicado de suma urgencia ante la inestabilidad prevista para las próximas horas en San Juan. Durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo se registrarán tormentas aisladas, algunas fuertes, acompañadas por intensas ráfagas de viento sur, lo que motivó la activación del alerta amarilla.

El fenómeno afectará a gran parte del territorio provincial, con mayor intensidad en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil . En esas zonas se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Además, habrá actividad eléctrica intensa, caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos, especialmente en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento . Desde el organismo indicaron que el acumulado de lluvia podría oscilar entre 25 y 50 milímetros, valores que podrían superarse en forma puntual.

En paralelo, se anticipan vientos fuertes del sector norte, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h . Con el avance del sistema frontal, está prevista una rotación del viento hacia el sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en comparación con las jornadas previas.

Para las zonas cordilleranas y el sur provincial, el panorama será aún más complejo: allí soplarán vientos del sector oeste entre 40 y 60 km/h, lo que podría generar complicaciones en áreas de mayor altura.

Ante este escenario, la Dirección de Protección Civil solicitó a la población evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, asegurar objetos en techos y balcones, no circular por calles anegadas y no manipular cables caídos.

En caso de emergencia, recordaron que están habilitados los números 103 (Protección Civil) y 911 (Emergencias) para recibir asistencia inmediata.

Para el martes 3 de marzo se prevé una baja de la temperatura tras días de intenso calor. De acuerdo con el SMN, la máxima rondará los 29 grados.