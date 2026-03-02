"Estamos mal", el estremecedor testimonio de una sanjuanina en medio de los ataques en Abu Dabi

El conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y sus consecuencias generan gran preocupación a nivel mundial. En ese contexto, la sanjuanina por adopción Carla Morel comparte en sus redes sociales cómo se está atravesando en duro momento en Abu Dabi , donde se encuentran acompañado a su hijo Manuel Armona, reconocido jugador de vóley que arribó a Emiratos Árabes a inicios de febrero.

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierran el estrecho de Ormuz

Medio Oriente: Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El primer posteo que realizó comentando la situación que están viviendo se remitió al 28 de febrero. En su escrito detalló: “Eran las 5 de la tarde y en medio de un ataque con misiles a Abu Dabi, decidieron jugar la final en Al Ain”. Conforme relata en su testimonio , durante el regreso comenzaron a sonar las alarmas por inminente bombardeo, por lo que tuvieron que buscar refugio en medio de la ruta.

“Con la incertidumbre de cómo irnos de acá” , destacó Morel. Esto debido a que el espacio aéreo está cerrado, por lo que no pueden regresar a Argentina por el momento.

Los bombardeos iraníes en estructuras civiles de Dubai y Abu Dabi continuaron durante todo el fin de semana, dejando a la población local en estado de alarma y generando un gran desconcierto no solo entre los residentes, sino también entre los turistas que no están pudiendo salir de la zona de peligro.

Durante las últimas horas, tanto Dubai como Abu Dabi fueron alcanzados por misiles y drones. Incluso el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi también fue atacado, dejando como saldo un muerto y cuatro heridos graves en toda la ciudad.

Para llevar tranquilidad a sus familias y seguidores, durante la mañana de este lunes 2 de marzo Carla compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales.

“Estamos mal. Hoy paso un caza, anteayer muchos misiles. Quiero que podamos volver pero estamos atrapados y muy cerquita de Irán”, detalla en la primera parte del mensaje que ha tenido decenas de reacciones y comentarios.

Y continúa: “Aquí hay mucha ´pasividad´ al respecto y no ven el peligro que yo advierto. Estoy muy nerviosa. Lo único que quiero es volver. Manu también, hasta que vuelva la paz”.

Desde DIARIO DE CUYO se intentó establecer contacto con Carla para conocer más sobre la situación, pero por el momento no hubo repuesta al requerimiento.

Embed

El arribo de Armoa a Al Jazira, el equipo de Emiratos Árabes se dio a inicios de febrero, representando un nuevo paso en la carrera internacional del jugador local, pero jamás imaginaron desde su entorno que a menos de un mes se iban a encontrar en una situación de gran riesgo, en medio de un conflicto que escala con el paso de los días.

Por el momento, las últimas novedades internacionales señalan que las aerolíneas de todo el mundo se han visto obligadas a cancelar sus vuelos que tenían como destino ciudades de la zona, sin novedades de una nueva apertura del espacio aéreo.