2 de marzo de 2026 - 10:39

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierran el estrecho de Ormuz

Drones iraníes atacaron este lunes la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita, una de las más grandes del mundo e impacta rápidamente en la economía mundial.

ras tanura refineria 2026
Por Redacción Diario de Cuyo

El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La tensión en el mercado petrolero se incrementó tras el bombardeo de Irán a la refinería de Aramco en Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, ubicada en Arabia Saudita. También atacó un barco petrolero en el golfo de Omán.

El precio del petróleo WTI tocó un pico intradiario de 75,33 dólares, tras una suba de más de un 12% que lo dejó en su nivel más alto desde junio. Con posterioridad, recortó ganancias y subía 5,15 dólares, o un 7,7%, a 72,17 dólares.

Tercer día de conflicto bélico en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria afirmó haber usado misiles Kheibar contra la sede del primer ministro israelí y la sede del comandante de la fuerza aérea. Explosiones resonaron sobre Jerusalem, Dubai, Abu Dhabi, Doha y Manama mientras Teherán atacaba a los aliados de Washington en el Golfo por tercer día consecutivorán amplía su ofensiva contra la infraestructura petrolera del Golfo y un petrolero en el mar de Omán

Humo se eleva desde la refinería de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones el 2 de marzo de 2026. La instalación, una de las más grandes del mundo, fue cerrada temporalmente como precaución. (Social Media vía REUTERS)

Drones iraníes atacaron este lunes la refinería de Ras Tanura, en el este de Arabia Saudita, una de las más grandes del mundo. Las defensas sauditas derribaron las aeronaves, pero la instalación fue cerrada temporalmente como precaución, según la televisión estatal. En Kuwait, escombros de drones derribados cayeron sobre la refinería de Ahmadi e hirieron a dos trabajadores. Omán informó que un bote bomba explotó contra el petrolero MKD VYOM en el golfo de Omán, matando a un marinero indio.

Las defensas antiaéreas de Kuwait abatieron por error tres aviones de EEUU

Tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait en la noche del domingo, según informó el Mando Central de Estados Unidos, en un incidente que se produjo durante los intensos combates que incluyeron ataques iraníes.

“Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Epic Fury se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Durante los combates activos, que incluyeron ataques de aviones, misiles balísticos y drones iraníes, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, informó el CENTCOM el lunes, añadiendo que los seis tripulantes se eyectaron y se encuentran a salvo.

“Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, añadió.

