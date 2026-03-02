Educación inauguró el ciclo lectivo 2026 en San Juan desde una escuela en Rawson

La ministra Silvia Fuentes acompañó el acto de apertura en la Escuela Fray Luis Beltrán dando el puntapié para el comienzo de clases para los alumnos sanjuaninos.

El Ministerio de Educación dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 para las instituciones de gestión estatal y privada de Educación Inicial, Primaria, Educación Primaria de Jóvenes y Adultos y Educación Especial. No obstante, en algunas escuelas públicas impactó fuertemente la adhesión al paro nacional del CTERA

El inicio de clases fue establecido oportunamente en el pre calendario escolar aprobado en diciembre y garantiza el cumplimiento de 189 días de clases, en línea con el compromiso asumido en el Consejo Federal de Educación.

acto ciclo lectivo 2026 (1) En simultáneo, directores de área y supervisores del Ministerio de Educación participaron de los actos de inicio en distintos establecimientos de la provincia.

En esta jornada también se concretó un acto administrativo clave en el marco del Ingreso a la Docencia: la presentación y toma de posesión de cargos por parte de los docentes que fueron designados recientemente.