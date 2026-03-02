Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Telekino y el Quini 6

Un apostador de Calingasta se llevó $2 millones en el Telekino y otro, de Capital, ganó $19.631.897 en el Quini 6.

La suerte volvió a sonreír a los sanjuaninos. Dos apostadores de San Juan resultaron ganadores en los últimos sorteos del Telekino y el Quini 6, realizados el domingo 1 de marzo de 2026, y se llevaron importantes premios millonarios.

$2 millones en el Telekino En el caso del Telekino, correspondiente al sorteo Nº 2417, se registró un ganador en San Juan que obtuvo $2.000.000.

Según la información oficial, el cartón ganador fue el N° 331.242, vendido en la Agencia 985, en el departamento Calingasta. El premio prescribe el 20 de marzo de 2026, por lo que el beneficiario deberá presentarse antes de esa fecha para hacerlo efectivo.

Por su parte, en el Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3352, también hubo un ganador sanjuanino, que se llevó $19.631.897 en la modalidad "Siempre Sale" con cinco aciertos.

El ticket fue vendido en la Agencia 110, en el departamento Capital. Los números favorecidos fueron 13 – 14 – 25 – 30 – 33, completando la combinación ganadora de la modalidad.