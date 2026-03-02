El Gobierno de San Juan planea remodelar 23 centros de salud en 14 departamentos

Como parte del Plan de Modernización y Remodelación de Centros de Salud, el Gobierno de San Juan avanza con la intervención integral de 23 centros sanitarios, distribuidos en 14 departamentos de la provincia. Desde el Ministerio de Infraestructura dijeron que los trabajos ya comenzaron en 9 de ellos. A esto se suma la construcción de nuevos centros en dos departamentos.

Con el objetivo de modernizar las instalaciones de salud y adecuarlas a las necesidades actuales de la población; de mejorar la calidad de atención y accesibilidad para la comunidad, continúa la política orientada a fortalecer el sistema de salud provincial con mejoras en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En este marco, el Ministerio de Infraestructura comenzó con el trabajo de mejoras en 9 CAPS con el objetivo de llegar con estas intervenciones a un total de 23, distribuidos en diferentes departamentos, en busca de fortalecer el primer nivel de atención y ampliando la cobertura sanitaria en todo el territorio provincial.

El mayor avance de obra se da, por ahora, en el centro sanitario de Chimbas.

Las intervenciones contemplan ampliaciones, mejoras edilicias integrales, reacondicionamiento de instalaciones y modernización de espacios, permitiendo descentralizar el sistema de salud y acercar servicios esenciales a cada comunidad de la periferia o de los departamentos alejados.

Según dijeron desde Infraestructura, las obra de mejores se llevará a cabo en los siguientes centros de salud: La Isla y Sorocayense (Calingasta); San Patricio, Ruiz Aguilar, Teresa de Calcuta y José Ruiz (Chimbas); Pozo de los Algarrobos, Las Talas y Alonso Fuego (Caucete), Villa La Salud (25 de Mayo); Villa Marini (Santa Lucía); Campo de Batalla (Angaco); Villa Mercedes y Pampa Vieja (Jáchal); Bella Vista y Colola (Iglesia); Tres Esquinas ( Sarmiento); Las Margaritas (Capital); Ejército de los Andes (San Martín); Chucuma (Valle Fértil); y El Rincón y La Cañada (Albardón).

Hasta ahora, los centros con un mayor avance de obra son: La Isla y Sorocayense, en Calingasta; y San Patricio, en Chimbas.

Plan de remodelación de los centros de salud

En diciembre del 2024, el Gobierno puso en marcha el Plan Provincial de Remodelación, Ampliación y Modernización de los 143 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, con la meta de mejorar infraestructura y servicios en todos, con montos provinciales. En los primeros meses de la implementación del plan se reinauguraron 13 centros totalmente renovados, beneficiando a casi 64.000 sanjuaninos.

Con esta nueva etapa de obras, el Gobierno reafirma su compromiso con una infraestructura sanitaria moderna, accesible y distribuida de manera equitativa en todo San Juan.