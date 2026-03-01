La labor de Protección Civil en San Juan: la vocación de asistir ante la emergencia sin importar el día y la hora

A nivel mundial, cada 1° de marzo se conmemora el Día Mundial de la Protección Civil , una fecha que rinde homenaje a las personas y organizaciones que trabajan para prevenir riesgos, responder ante emergencias y proteger a la población. Si bien a nivel nacional la fecha es el 23 de noviembre, cuando sucedió el terremoto de 1977 en Caucete, siempre es un buen momento para poner en valor la labor que realizan hombres y mujeres, en pos del bienestar de la comunidad.

Actualmente la dirección cuenta con 26 trabajadores, entre los que se encuentran encargados de operativos, de prevención y de capacitación. Además hay profesionales como técnicos en seguridad e higiene, diplomados en gestión de riesgo y especialistas en comunicaciones. Todos se encuentran bajo la coordinación de Carlos Heredia, un experimentado bombero de la provincia que se retiró como jefe del Cuartel Central de la Policía de San Juan en diciembre del 2022.

“Nos encontramos dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad y nos abocamos a la coordinación ante distintos fenómenos o contingencias que se presentan, sean naturales como causados por el hombre” , destacó Heredia en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Además del personal del área central, hay reparticiones de Protección Civil en todos los departamentos de la provincia. Heredia destacó que la presencia en las jurisdicciones es a raíz de un trabajo que vienen desarrollando desde hace un par de años, con la intención de poder contar con referentes en las zonas donde se necesite coordinar ante una emergencia o actuación.

Capacitaciones

Evacuaciones

Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios

Lucha contra incendios

Detección y señalamiento de zonas peligrosas

Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas por alguna catástrofe.

Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables

Comunicaciones

Medidas de prevención

Planes de emergencias

Sin duda una de las tareas más arduas que ponen en valor la tarea que realiza el área es el servicio de guardia que disponen las 24 horas los 365 días del año y seguimiento de fenómenos climáticos en el Centro de Alerta y Monitoreo.

Cada intervención cuenta con la coordinación de manera interdisciplinaria con personal de la Policía de San Juan, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Infraestructura. También, según el caso, se articulan acciones con el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, Hidráulica, Recursos Energéticos, Vialidad Provincial y su par nacional.

proteccion civil 1

Prevención sísmica, uno de los ejes de trabajo de Protección Civil para este año

Heredia destacó que el año pasado iniciaron con una fuerte campaña de prevención sísmica coordinada por el área, entendiendo que de esa manera se puede generar una mayor conciencia sobre el accionar individual ante casos de emergencia.

“Hicimos un trabajo importante con las escuelas sobre prevención sísmica. Hubo una tarea en conjunto con el Ministerio de Educación, y se hizo un trabajo en todas las escuelas de la provincia. Este año le queremos dar continuidad. Si bien el Estado tiene su estructura organizacional para las repuestas, hay que hacer conciencia en la comunidad, y eso no es responsabilidad del Estado, sino de cada uno de nosotros que somos responsables de nuestro accionar”, indicó el titular de Protección Civil.

Conforme a lo que han proyectado para este año, tienen previsto realizar capacitaciones sobre prevención sísmica y trabajaos de evacuación con otros ministerios y reparticiones estatales. El objetivo es poder llegar con la información vital para saber cómo actuar ante cualquier eventualidad.

Sin duda Protección Civil es uno de los servicios más importantes y cruciales con los que cuenta el Estado provincial. Sobre su personal recae la responsabilidad de proteger a la comunidad y garantizar una respuesta adecuada ante distintas emergencias o catástrofes, por lo que reconocer la labor de éstos héroes sin capa es fundamental.