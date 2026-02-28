Con nuevo conductor, la parroquia de San Francisco inicia actividades por el Año Jubilar franciscano

Con la sencillez de la orden y una energía que define como la de un "joven adulto", el padre Juan Velásquez ha comenzado una nueva etapa pastoral en San Juan, tras seis años de labor misionera en el norte del país: El sacerdote santafesino fue presentado oficialmente como el nuevo párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís.

El 22 de febrero tuvo lugar la ceremonia presidida por el obispo auxiliar Gustavo Larrazábal, donde asumió legalmente el cargo que desempeñará, en principio, por los próximos seis años.

Su llegada se produce en un momento de gran relevancia espiritual para la comunidad, coincidiendo con el inicio de un tiempo de gracia especial para la familia franciscana en todo el mundo.

El camino del padre Juan antes de desembarcar en San Juan estuvo marcado por la misión en la Diócesis de la Nueva Orán. En Salta se desempeñaba como párroco de Santa Teresita del Niño Jesús . Al ser consultado sobre el desarraigo que implican estos traslados, el sacerdote confesó estar habituado: "Nosotros, los frailes, nos solemos cambiar cada tres, seis o nueve años; estamos ya más habituados a los cambios", explicó a DIARIO DE CUYO con naturalidad.

Fray Juan, en la iglesia de San Francisco de San Juan, junto a personas del Movimiento de la Palabra

A sus 56 años, el sacerdote abraza este nuevo desafío con optimismo. "Vengo de una experiencia muy bonita y grata, pero también creo que uno necesita de cambios. El cambio no es solamente para los demás, sino también para uno. Estoy muy abierto a lo que Dios me vaya mostrando en San Juan ", expresó quien ingresó a la Orden en 1990 y celebró sus bodas de plata sacerdotales el año pasado.

Año jubilar franciscano

La gestión del nuevo párroco estará marcada por un acontecimiento histórico: el Año Jubilar por el 800° aniversario del "Tránsito" de San Francisco de Asís (su paso a la eternidad). Este tiempo jubilar, concedido por la Santa Sede, comenzó el pasado 10 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027.

"Es un año para acercarnos a Francisco, a su experiencia de Dios y su espiritualidad", detalló fray Juan. Durante este período, la iglesia de San Francisco en San Juan —única de la orden en la provincia— se convierte en un centro de peregrinación donde los fieles pueden obtener la indulgencia plenaria.

Para explicar el significado de esta gracia, el párroco dijo que “a veces el pecado, aunque sea perdonado, deja una consecuencia, algo roto o dañado que uno lleva como una mochila. En este tiempo jubilar pedimos que esa mochila sea liberada, que tengamos verdadera paz y seamos sanados para llevar una vida distinta".

En este marco, el próximo 4 de marzo a las 20:00 h habrá en la parroquia una actividad especial, donde se realizará una misa seguida de un momento de oración para presentar formalmente la figura de San Francisco de Asís a los sanjuaninos.

Además, el párroco informó que a partir de esa fecha los frailes estarán disponibles para confesiones en horarios extendidos: de mañana (8:00 a 12:00 h) y de tarde (16:00 a 21:00 h).

Guía para obtener la Indulgencia Plenaria

La indulgencia plenaria, como explicó el padre Juan, es una gracia especial que sana las consecuencias que deja el mal, incluso después de ser perdonados.