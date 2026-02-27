27 de febrero de 2026 - 19:04

La comunidad católica conmovida por el padre Paquito: está internado y aguardan por su evolución

El sacerdote, de 82 años, fue sometido a estudios médicos. El Padre Paquito habría sufrido un cuadro de deshidratación.

El Padre Paquito fue internado y causó preocupación en la comunidad católica sanjuanina.

Por Redacción Diario de Cuyo

El nombre de Monseñor Francisco Martín quizás no suene de inmediato para todos, pero si se habla del Padre Paquito, en San Juan casi nadie duda de quién se trata. El histórico sacerdote, muy querido en distintos departamentos de la provincia, se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga , según confirmaron fuentes de su entorno.

La internación respondería a una serie de estudios médicos que le realizaron al religioso, quien ya transita las ocho décadas de vida. Tras los exámenes, los profesionales decidieron dejarlo en observación a la espera de su evolución, indicaron las mismas fuentes. Desde al Arzobispado de San Juan brindaron más detalles y dijeron que se trata de un cuadro de deshidratación. El cura está bajo observación y muestra una evolución favorable.

La situación es seguida con atención por allegados y fieles que a lo largo de los años acompañaron su labor pastoral.

La trayectoria del Padre Paquito

Nacido en España hace 82 años, el padre Paquito es uno de los párrocos más reconocidos de la provincia. Su extensa trayectoria lo llevó a desempeñarse en iglesias de distintos departamentos, como Angaco, Rawson y Rivadavia, donde dejó una huella marcada por su cercanía con la comunidad y su compromiso social.

