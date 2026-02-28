San Martín celebró la primera noche del Carnaval de la Familia ante una multitud de espectadores

El carnaval seguirá esta noche en el departamento San Martín, con la actuación de diferentes artistas locales.

Anoche arrancó el Carnaval de la Familia, en San Martín, ante un público multitudinario.

Vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia participaron anoche de la apertura de una nueva edición del Carnaval de la Familia 2026, una fiesta popular que volvió a llenar de música, color y alegría las calles del departamento San Martín. Y que este año arrancó con un costado ecológico.

carnaval2 Color, brillo y ritmo copó el corsódromo de San Martín para deleite de los espectadores que asistieron al Carnaval de la Familia. La celebración reunió a comparsas, murgas y artistas que ofrecieron espectáculos en vivo, generando una noche vibrante y colmada de ritmo. Familias enteras se acercaron para disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades, en un ambiente de encuentro y participación comunitaria.

carnaval3 Los niños fueron la atracción de la primera noche del Carnaval de la Familia 2026. Durante la jornada, la intendente Analía Becerra acompañó la actividad y compartió con las familias este evento que forma parte de la identidad cultural del departamento.