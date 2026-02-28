San Martín celebró la primera noche del Carnaval de la Familia ante una multitud de espectadores

Vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia participaron anoche de la apertura de una nueva edición del Carnaval de la Familia 2026, una fiesta popular que volvió a llenar de música, color y alegría las calles del departamento San Martín. Y que este año arrancó con un costado ecológico.
La celebración reunió a comparsas, murgas y artistas que ofrecieron espectáculos en vivo, generando una noche vibrante y colmada de ritmo. Familias enteras se acercaron para disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades, en un ambiente de encuentro y participación comunitaria.
Durante la jornada, la intendente Analía Becerra acompañó la actividad y compartió con las familias este evento que forma parte de la identidad cultural del departamento.
El Carnaval de la Familia 2026, que volvió a consolidarse como una de las celebraciones más convocantes del calendario local, continuará esta noche con la actuación de varios artistas, entre ellos, Palo Santto y Migué-José, Tributo al Rey Pelusa.