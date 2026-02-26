En San Martín, el festejo del Carnaval de la Familia tendrá un costado ecológico

El municipio de San Martín instalará un Punto Verde en el corsódromo para que la gente deposite los residuos separados.

En el marco del festejo del Carnaval de la Familia 2026, el 27 y 28 de febrero, el municipio de San Martín implementará un Punto Verde destinado a la correcta disposición de materiales reciclables, promoviendo una fiesta responsable y comprometida con el ambiente. Será otra de las fiestas populares que fomenta el cuidado del medio ambiente con esta propuesta.

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y el cuidado de los espacios públicos, durante las jornadas del carnaval en San Martín se habilitará un espacio específico para la separación y recolección de residuos reciclables. Esta iniciativa busca acompañar la celebración con acciones concretas que reduzcan el impacto ambiental del evento.

carnaval Los niños volverán brillar en el Carnaval de la Familia 2026, en el departamento San Martín. Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse activamente, separando sus residuos y colaborando con el correcto uso del Punto Verde. La participación de la comunidad es fundamental para garantizar una fiesta ordenada, limpia y sustentable.

‘El Carnaval de la Familia no sólo representa un espacio de encuentro, cultura y tradición, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con el cuidado del entorno’, dijo la intendenta de San Martín, Analía Becerra.

Detalles del Punto Verde en San Martín En Punto Verde que instalará el municipio de San Martín durante el Carnaval de la Familia, estará en Calle Meglioli, antes de Avenida Sarmiento, en la villa cabecera del departamento.