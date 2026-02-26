Producción: entre enero y febrero, casi 3.000 hectáreas de cultivos fueron dañadas por lluvias y granizo

Desde el Ministerio de Producción dijeron que, hasta el momento, son 279 los agricultores que denunciaron daños.

En lo que va del año, 2.770 hectáreas de cultivo fueron dañadas por lluvias y granizo.

El relevamiento que realizó el Ministerio de Producción tras las lluvias y granizo registrados entre enero y febrero en San Juan, determinó que fueron casi 3.000 las hectáreas de cultivos dañadas. Lo dijo Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, quien agregó que son 279 las denuncias de daños recibidas. Durante el primer mes de este año fueron 1.000 las hectáreas afectadas.

Miguel Moreno confirmó a DIARIO DE CUYO que en lo que va del año, se detectaron 2.770 hectáreas de cultivo dañadas por lluvias y granizo, tras el relevamiento que realizó Dirección de Contingencia. ‘Este año, también hubo otros fenómenos que dañaron los cultivos como fueron los vientos fuertes, las crecientes y la rotura del canal del Albardón. Todos esto se conjugó para provocar los daños’, sostuvo el funcionario.

granizo3 Desde el Ministerio de Producción dijeron que la vid fue uno de los cultivos más afectados por las lluvias y granizos. (Redes) Los departamentos más afectados, según dijo Moreno, fueron Iglesia, Pocito, Rawson, 9 de Julio y Zonda, donde los principales cultivos dañados fueron la vid, olivos, pistachos, maíz, zapallos, melones y sandías. En algunas comunas, hubo productores que perdieron el 100% de los cultivos. ‘Hemos recibido 279 denuncias de daños, pero aún no se ha definido la ayuda’, dijo el funcionario.

Esto se debe a que todavía continúan los relevamientos. Moreno dijo que recién la semana pasada cerró el plazo de las denuncias de daños por el granizo del pasado 30 de enero. Y que se están realizando los peritajes de las denuncias de febrero. ‘Ya hay un grupo de productores que superaron los peritajes y completaron la documentación necesaria. Su expediente pasó a la Agencia de Calidad San Juan se calcula la ayuda económica que puede llegar hasta los $600.000 de acuerdo a la cantidad de hectáreas y nivel de daños. Una vez determinado el monto, se le transfiere el dinero al damnificado’, explicó el secretario.

Ampliación del programa de contingencia de Producción El Programa de Asistencia Económica Agrícola por Contingencias Climáticas en San Juan, del Ministerio de Producción, ofrece subsidios y créditos para productores con daños por granizo. En el caso de pequeños productores de hasta 20 hectáreas, contempla subsidios con aportes no reintegrables de $600.000 por hectárea, duplicando el monto de la ayuda. ‘Este año, la asistencia es de $600.000 por hectárea, mientras que antes era del $300.000. Además, también se amplió la cantidad máxima de hectáreas afectadas que pueden recibir ayuda. Eran 10, pasaron a 15 y actualmente son 20’, dijo Moreno.