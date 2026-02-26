Clima en San Juan: con alerta por tormentas, así estará el tiempo del jueves 26 de febrero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 32°C en el Gran San Juan.

Febrero se despide y lo hará con amenaza de tormentas, según lo que indica la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. En este sentido, para este jueves 26 de febrero de 2026, se espera en San Juan que la máxima alcance los 32°C , en tanto que la mínima está pronosticada en 18°C.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas en la tarde y tormentas fuertes. El viento arrancará del noroeste, en la tarde rotará hacia el este y en la noche provendrá del sudoeste.

Para los próximos días, las máximas oscilarán entre los 34 y 29 grados.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn26022026 El pronóstico del tiempo del jueves 26 de febrero de 2026 en San Juan.- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla 9 de Julio – Albardón – Capital – Chimbas – Rawson – Santa Lucía – Zona baja de Pocito – Zona baja de Rivadavia – Zona baja de Sarmiento El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local.

smn26022026alerta Alerta.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.