Registro de Deudores Alimentarios de San Juan: en dos meses se incorporaron casi 20 sanjuaninos y superan las 550 personas

Un llamativo crecimiento en la cantidad de personas que forman parte del Registro de Deudores Alimentarios de San Juan se percibió durante el inicio de año. Sucede que para diciembre figuraban 533 personas en el listado; mientras que ahora el número se elevó a 551, conforme los datos suministrados por el titular de la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial de la provincia, Marcelo Pintos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el funcionario judicial destacó que el mayor movimiento en los ingresos se registró en febrero de este año. “Se han incorporado alrededor de 20 personas. Analizamos que esto se da en parte porque se están eficientizando los procesos administrativos en los juzgados, lo que hace que los trámites se agilicen más y que a nosotros nos llegue más cantidad de deudores alimentarios” , precisó.

Desglosando los números, la gran cantidad de deudores ingresan por requerimientos en el ámbito civil por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia con 296 incorporaciones al Registro; le siguen las sanciones de los Juzgados de Familia con 202; y más debajo las resoluciones de los Juzgados de Paz de San Juan con 28 pedidos de incorporación y 25 deudores de la Segunda Circunscripción Judicial.

Además, del total de personas que forman parte del registro, solo 5 son mujeres. Sobre este punto en particular, Pintos destacó que no implica que sean madres, ya que ellos solo reciben la identidad de la persona a incorporar o dar de alta en el registro, pero no su rol en la causa, por lo que se puede tratar de algún familiar del demandado si éste no se encuentra en condiciones económicas de afrontar la deuda, priorizando el bienestar del menor; por lo que las mujeres registradas pueden ser abuelas, tías o familiares de otra índole.

Así como se realiza el pedido para incorporar personas al Registro, también una vez regularizada la situación se comunica la baja. Sobre este punto Pintos destacó que desde 2001, cuando se creó el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan hasta la fecha solo 38 personas cumplieron y salieron del listado. “No son muchas las personas que nos llegan para la baja. Es menos del 7%”, dijo.

Tendencia al alza, los datos del Registro de Deudores Alimentarios de los últimos años

2021: 293 personas

2022: 376 personas

2023: 390 personas

2024: 450 personas

2025: 533 personas

Las faltas que te llevan a formar parte del Registro y las sanciones que acompañan

La Ley 7072 indica que aquellas personas que mantengan tres o más cuotas consecutivas o cinco (o más) cuotas alternadas de alimentos provisorios o definitivos sin cumplir pueden formar parte del Registro.

La sanción, cuando proviene de los Juzgados de Familia, puede estar acompañada de otras medidas legales, como la prohibición para salir del país, no permitir el ingreso a establecimientos recreativos y/o deportivos e incluso ampliar el embargo de bienes. Además el deudor no puede ser proveedor del Estado y en caso de serlo, la repartición estatal contratante deberá retener el importe adeudado y depositarlo a la orden del Juzgado de la causa interviniente.

En el caso de personas jurídicas la exigencia recaerá sobre directivos y representantes legales, quedando sobre ellos las decisiones a ejecutar con su empleado.

Cómo saber si integro el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan

Pintos destacó que cualquier sanjuanino que tenga cuenta en el CIDI (Ciudadano Digital) puede conocer vía online de manera inmediata si su nombre figura en el Registro.

Esta posibilidad permite que la consulta sea rápida, sobre todo si se solicita la información en algún lugar en específico, sin necesidad de tener que pasar por Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial.