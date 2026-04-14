    • 14 de abril de 2026 - 13:54

    La Parroquia Santa Bárbara pide donaciones de agua para ayudar a unas 80 familias de Albardón

    La Parroquia Santa Bárbara encabeza una colecta urgente de agua para los vecinos de Villa Ampakama y de Las Piedritas.

    Vecinos de la zona Norte de Albardón llevan más de 30 días sin agua y la Parroquia Santa Bárbara lanzó una colecta para ayudarlos.

    Vecinos de la zona Norte de Albardón llevan más de 30 días sin agua y la Parroquia Santa Bárbara lanzó una colecta para ayudarlos.

    Foto:

    (Redes sociales)
    Por Fabiana Juarez

    En el departamento de Albardón, la falta de agua potable afecta a más de 80 familias de Villa Ampacama y Las Piedritas. Según denunciaron los damnificados, llevan más de 30 días sin este recurso vital básico. Ante esta situación, la Parroquia Santa Bárbara lanzó una campaña solidaria para poder asistir con agua a estos vecinos.

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    Según informaron los propios damnificados, a pesar de haber realizado los reclamos correspondientes en Obras Sanitarias, hace más de un mes que no tienen agua potable y que la ‘poca que sale’ sale muy turbia por lo que no se animan a usarla para consumo ni para cocinar.

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    La Parroquia Santa Bárbara pide donaciones de agua para familias de Villa Ampacama que cortaron la calle por falta de este recurso.

    La Parroquia Santa Bárbara pide donaciones de agua para familias de Villa Ampacama que cortaron la calle por falta de este recurso.

    Ante esta situación de ‘desamparo’, la comunidad de la Parroquia Santa Bárbara ha decidido intervenir bajo el lema de "estar donde más nos necesitan", lanzando una campaña de recolección de agua potable o mineral para asistir a los vecinos más afectados de la zona Norte de Albardón.

    Detalles de la colecta de la Parroquia Santa Bárbara

    Se solicita a toda la población de Albardón y departamentos vecinos la donación de agua mineral o agua potable. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es fundamental para paliar la situación preocupante por la que atraviesan estas 80 familias.

    • Punto de recepción: Parroquia Santa Bárbara.
    • Horario: Todos los días, de 8:00 a 21:00 hs.
    • Consultas y coordinación: Los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 2646609501.

    Un reclamo sin respuesta en Albardón

    La situación en Villa Ampacama y Las Piedritas es desesperante. ‘Llevamos más de un mes esperando una solución, pero mientras tanto no tenemos qué beber ni con qué cocinar’, expresaron vecinos de la zona.

    Desde la Parroquia de Santa Bárbara apelan al corazón de los sanjuaninos para que la ayuda llegue lo antes posible, mientras se espera que las autoridades competentes den una solución definitiva al este problema de desabastecimiento.

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