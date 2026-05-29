    • 29 de mayo de 2026 - 13:17

    Este año Cáritas San Juan buscan recaudar 84 millones de pesos para sostener sus proyectos solidarios

    Este viernes se realizo el lanzamiento de la Colecta Anual y Cáritas San Juan lo hizo con aspiraciones de duplicar la recaudación del año pasado.

    Este viernes, Cáritas San Juan hizo el lanzamiento oficial de la Colecta Anual que se realizará 6 y 7 de junio,

    Este viernes, Cáritas San Juan hizo el lanzamiento oficial de la Colecta Anual que se realizará 6 y 7 de junio,

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    Bajo el lema ’Alentando la esperanza’, Cáritas realizará la Colecta Anual en todo el país el próximo 6 y 7 de junio. Y Cáritas San Juan busca recaudar unos 84 millones de pesos este año para poder continuar con todos sus proyectos solidarios. Así lo dijo su director, Alejandro Quiroga, durante el lanzamiento de la colecta en la peatonal céntrica.

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    Artistas locales participaron de la presentación de la Colecta Anual de Cáritas.

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    La mañana de este viernes 29 de mayo, el cruce de las peatonales se convirtió en un escenario de esperanza para Cáritas San Juan: recaudar 84 millones de pesos durante la Colecta Anual de este año. ‘Los sanjuaninos tienen un corazón solidario y lo demuestran cada año durante la colecta. Gracias a esa solidaridad, cada año recaudamos el doble que la edición anterior lo que nos ayuda a seguir con nuestra misión. Tenemos la esperanza que en el 2026 suceda lo mismo’, dijo Alejandro Quiroga, director de Cáritas San Juan.

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    Quiroga explicó que del total de lo recaudado en San Juan durante la Colecta Anual, a la provincia sólo le corresponde un tercio, ya que la recaudación se divide entre tres: un tercio le corresponde a Cáritas Argentina, un tercio a Cáritas San Juan, mientras que otro tercio se divide entre las 46 Cáritas Parroquiales que funcionan en la provincia.

    ‘El año pasado, en la colecta anual se recaudó en la provincia 42 millones de pesos, de los cuales 14 fueron para Cáritas San Juan. Este año, debido a la inflación y a la crisis económica, necesitamos al menos el doble para seguir en acción. Por eso tenemos la esperanza de recaudar 84 millones de pesos para que a Cáritas San Juan le queden 24 millones’, explicó Quiroga.

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    La imagen de Teresa de Calcuta y de Jesús le aportaron color al lanzamiento de la Colecta Anual.

    La imagen de Teresa de Calcuta y de Jesús le aportaron color al lanzamiento de la Colecta Anual.

    La misión de Cáritas San Juan

    Alejandro Quiroga dijo que el dinero recaudado con la Colecta Anual, ayuda a Cáritas San Juan a sostener programas relacionados con la seguridad alimentaria, educación, primera infancia y trabajo, entre otros. ‘En Cáritas San Juan, acompañamos comedores, merenderos (actualmente son 18), espacios educativos y de contención para adultos mayores, niños y adolescentes, y personas con adicción. Por eso invitamos a todos los sanjuaninos a colaborar’, dijo Quiroga.

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    Repartieron sopaipillas durante el lanzamiento de la Colecta Anual de Cáritas.

    Repartieron sopaipillas durante el lanzamiento de la Colecta Anual de Cáritas.

    Las opciones para colaborar

    Durante el 6 y 7 de junio, los sanjuaninos que asistan a misa en todas las iglesias de San Juan podrán hacer su aporte a la Colecta Anual. También podrán contribuir en las urnas que los voluntarios de las cáritas parroquiales hagan circular por espacios públicos y en las esquinas con semáforos en diferentes departamentos.

    La colaboración también se puede hacer de manera virtual escaneando el código QR disponible en las redes sociales de Cáritas San Juan o por transferencia al alias cáritas.san.juan.

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