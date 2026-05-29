Éxito sanitario en San Juan: se aplicaron 30.000 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas

El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 que finalizó con un balance positivo. En un esfuerzo conjunto entre el personal sanitario y la comunidad, la provincia de San Juan logró aplicar 30.000 dosis, consolidando una fuerte estrategia de prevención y cuidado de la salud pública.
La iniciativa, impulsada originalmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2002, se desarrolló entre el 25 de abril y el 2 de mayo. El objetivo principal de este año estuvo enfocado en ampliar las coberturas gratuitas, prevenir brotes e intensificar la inmunización contra enfermedades clave como la gripe, el sarampión, el dengue y otras vacunas esenciales del calendario nacional.
Un despliegue que llegó a cada rincón de San Juan
Para garantizar un acceso equitativo, los equipos de salud no sólo atendieron en los centros habituales, sino que recorrieron la provincia con operativos territoriales y unidades móviles.
El puntapié inicial de la campaña se dio el 25 de abril con la tercera edición de "San Juan Vacuna: Vacunarte+", un evento masivo realizado en el Centro Cultural Estación San Martín.
La jornada logró fusionar el cuidado de la salud con el esparcimiento familiar a través de una propuesta integral que incluyó:
- Actividades deportivas y recreativas.
- Expresiones artísticas como teatro, coros, dibujo y la realización de murales.
- Peñas culturales para el disfrute de la comunidad.
La campaña termina, la prevención sigue
Desde la cartera de Salud destacaron y agradecieron el enorme compromiso de todo el personal sanitario involucrado, así como la respuesta activa de los sanjuaninos que se acercaron a recibir sus dosis.
Asimismo, recordaron a la población que, si bien la semana especial de concientización ha concluido, la vacunación sigue disponible de manera permanente en:
- Hospitales y Centros de Salud de toda la provincia.
- El Vacunatorio Central.
- Las unidades del Vacunatorio Móvil.
"Vacunarse es cuidarse y cuidar a los demás. Tu decisión marca la diferencia", concluyeron las autoridades locales, instando a la comunidad a mantener los esquemas al día durante todo el año.