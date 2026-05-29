Éxito sanitario en San Juan: se aplicaron 30.000 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas

El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 que finalizó con un balance positiv o . En un esfuerzo conjunto entre el personal sanitario y la comunidad, la provincia de San Juan logró aplicar 30.000 dosis , consolidando una fuerte estrategia de prevención y cuidado de la salud pública.

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La iniciativa, impulsada originalmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2002, se desarrolló entre el 25 de abril y el 2 de mayo . El objetivo principal de este año estuvo enfocado en ampliar las coberturas gratuitas, prevenir brotes e intensificar la inmunización contra enfermedades clave como la gripe, el sarampión, el dengue y otras vacunas esenciales del calendario nacional.

El Vacunatorio Móvil también participó de la Semana de Vacunación en las Américas, en San Juan.

Para garantizar un acceso equitativo, los equipos de salud no sólo atendieron en los centros habituales, sino que recorrieron la provincia con operativos territoriales y unidades móviles.

El puntapié inicial de la campaña se dio el 25 de abril con la tercera edición de "San Juan Vacuna: Vacunarte+", un evento masivo realizado en el Centro Cultural Estación San Martín.

La jornada logró fusionar el cuidado de la salud con el esparcimiento familiar a través de una propuesta integral que incluyó:

Actividades deportivas y recreativas.

Expresiones artísticas como teatro, coros, dibujo y la realización de murales.

Peñas culturales para el disfrute de la comunidad.

La campaña termina, la prevención sigue

Desde la cartera de Salud destacaron y agradecieron el enorme compromiso de todo el personal sanitario involucrado, así como la respuesta activa de los sanjuaninos que se acercaron a recibir sus dosis.

Asimismo, recordaron a la población que, si bien la semana especial de concientización ha concluido, la vacunación sigue disponible de manera permanente en:

Hospitales y Centros de Salud de toda la provincia.

El Vacunatorio Central.

Las unidades del Vacunatorio Móvil.

"Vacunarse es cuidarse y cuidar a los demás. Tu decisión marca la diferencia", concluyeron las autoridades locales, instando a la comunidad a mantener los esquemas al día durante todo el año.