    • 29 de mayo de 2026 - 09:58

    Éxito sanitario en San Juan: se aplicaron 30.000 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas

    La campaña en San Juan combinó operativos territoriales, horarios extendidos y actividades culturales para toda la familia.

    La Semana de Vacunación en la Américas cerró con un saldo positivo en San Juan.

    La Semana de Vacunación en la Américas cerró con un saldo positivo en San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Ministerio de Salud dio a conocer los resultados de la Semana de Vacunación en las Américas 2026 que finalizó con un balance positivo. En un esfuerzo conjunto entre el personal sanitario y la comunidad, la provincia de San Juan logró aplicar 30.000 dosis, consolidando una fuerte estrategia de prevención y cuidado de la salud pública.

    Leé además

    ale ceberio llega a san juan con su nueva banda para un gran doble show junto a el yeyo

    Ale Ceberio llega a San Juan con su nueva banda para un gran doble show junto a El Yeyo
    Con foco en minería comienza, se viene la Semana de la Ingeniería 2026 en San Juan-  Imagen ilustrativa

    Con foco en la minería, se viene la 'Semana de la Ingeniería 2026' en San Juan

    La iniciativa, impulsada originalmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde el año 2002, se desarrolló entre el 25 de abril y el 2 de mayo. El objetivo principal de este año estuvo enfocado en ampliar las coberturas gratuitas, prevenir brotes e intensificar la inmunización contra enfermedades clave como la gripe, el sarampión, el dengue y otras vacunas esenciales del calendario nacional.

    vcunación2
    El Vacunatorio Móvil también participó de la Semana de Vacunación en las Américas, en San Juan.

    El Vacunatorio Móvil también participó de la Semana de Vacunación en las Américas, en San Juan.

    Un despliegue que llegó a cada rincón de San Juan

    Para garantizar un acceso equitativo, los equipos de salud no sólo atendieron en los centros habituales, sino que recorrieron la provincia con operativos territoriales y unidades móviles.

    El puntapié inicial de la campaña se dio el 25 de abril con la tercera edición de "San Juan Vacuna: Vacunarte+", un evento masivo realizado en el Centro Cultural Estación San Martín.

    La jornada logró fusionar el cuidado de la salud con el esparcimiento familiar a través de una propuesta integral que incluyó:

    • Actividades deportivas y recreativas.
    • Expresiones artísticas como teatro, coros, dibujo y la realización de murales.
    • Peñas culturales para el disfrute de la comunidad.

    La campaña termina, la prevención sigue

    Desde la cartera de Salud destacaron y agradecieron el enorme compromiso de todo el personal sanitario involucrado, así como la respuesta activa de los sanjuaninos que se acercaron a recibir sus dosis.

    Asimismo, recordaron a la población que, si bien la semana especial de concientización ha concluido, la vacunación sigue disponible de manera permanente en:

    • Hospitales y Centros de Salud de toda la provincia.
    • El Vacunatorio Central.
    • Las unidades del Vacunatorio Móvil.

    "Vacunarse es cuidarse y cuidar a los demás. Tu decisión marca la diferencia", concluyeron las autoridades locales, instando a la comunidad a mantener los esquemas al día durante todo el año.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan tomó una postura y apoyó al Gobierno nacional en la pelea contra la COVIAR por los aportes obligatorios

    San Juan respaldó al Gobierno nacional en la medida contra los aportes obligatorios de la COVIAR

    Ricardo Mollo en el micrófono

    Divididos para DIARIO DE CUYO: "Nos sentimos como dos cabezones que seguimos en la música contra viento y marea"

    congreso fira joven: mas de un centenar de corredores y empresarios se dieron cita en san juan para analizar el mercado inmobiliario nacional

    Congreso FIRA Joven: más de un centenar de corredores y empresarios se dieron cita en San Juan para analizar el mercado inmobiliario nacional

    el desafio ruta 40 baja el telon en san juan: las 3 zonas de espectadores donde podran asistir los fanaticos

    El Desafío Ruta 40 baja el telón en San Juan: las 3 zonas de espectadores donde podrán asistir los fanáticos