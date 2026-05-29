    • 29 de mayo de 2026 - 10:29

    Con foco en la minería, se viene la 'Semana de la Ingeniería 2026' en San Juan

    El eventro apunta a darle un marcotécnico al desarrollo minero.

    Con foco en minería comienza, se viene la Semana de la Ingeniería 2026 en San Juan-&nbsp; Imagen ilustrativa

    Con foco en minería comienza, se viene la Semana de la Ingeniería 2026 en San Juan-  Imagen ilustrativa

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    El Centro Argentino de Ingenieros (CAI) anunció la edición 2026 de la Semana de la Ingeniería, que se llevará a cabo del 3 al 5 de junio bajo el lema “Minería estratégica para un mundo en transición”. La presidencia del evento estará a cargo de Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina y referente del sector, con una extensa trayectoria en minería, energía, infraestructura y desarrollo productivo.

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    El evento reunirá a destacados referentes de la industria, la academia y el sector público para debatir el rol del sector y los minerales críticos en el desarrollo económico argentino y en la transición energética global. En un contexto internacional marcado por la creciente demanda de cobre, litio y otros recursos estratégicos, se pondrá el foco en las oportunidades que tiene la Argentina para consolidarse como un actor relevante en las cadenas de valor vinculadas a la electrificación, las energías renovables y las nuevas tecnologías.

    "Como ingeniero tengo la certeza de que nuestra disciplina transforma los recursos en desarrollo concreto. Aplicada a la minería, es un puente indispensable como motor de progreso para el país y un aporte al crecimiento sostenido para las comunidades cercanas a las operaciones, fortaleciendo la cadena de valor y potenciando las capacidades de nuestros profesionales", señala Pérez de Solay. Por su parte, Pablo Bereciartua, presidente del CAI, afirma que “la minería representa una oportunidad histórica para la Argentina.

    "Tenemos recursos de clase mundial, capacidad técnica y la posibilidad de convertirnos en protagonistas de la transición energética global”. Ingeniero de profesión también y responsable del cierre institucional del evento, destaca que “el desafío es desarrollar esos recursos de manera sostenible, con infraestructura adecuada, generación de empleo de calidad y una visión de largo plazo que permita transformar el potencial geológico en desarrollo económico y social para el país.”

    Entre los ejes centrales del evento se destacan: el desarrollo del cobre y los minerales críticos como oportunidad estratégica para la Argentina; los desafíos de infraestructura y logística para acompañar el crecimiento del sector; el impacto de la minería en el empleo y el desarrollo regional; la innovación tecnológica aplicada a la actividad minera; y las estrategias para impulsar una minería sostenible, eficiente y alineada con los estándares ambientales internacionales.

    Las jornadas técnicas incluirán conferencias y paneles con empresas líderes, especialistas y autoridades nacionales y provinciales, con el objetivo de construir consensos y propuestas concretas para potenciar el desarrollo minero local en las próximas décadas.

    Al cierre del evento, se presentará un documento con conclusiones y lineamientos estratégicos orientados al mediano y largo plazo. La inscripción es gratuita y la agenda completa se puede consultar en https://cai.org.ar/semana-de-la-ingenieria-2026/

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