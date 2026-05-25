Hualilán y el compromiso con los emprendedores locales: apuntan a un relevamiento para elaborar estrategias concretas

Desde la reactivación del Proyecto Hualilán a cargo de la empresa Golden Mining SA se están realizando distintas acciones complementarias en torno a la mina. Una de ellas es el trabajo con la comunidad, puntualmente con los emprendedores de las zonas vinculadas, donde la intención es desarrollar proyectos de impacto cubriendo las necesidades actuales. Para iniciar esa labor, desde el área de Relaciones Comunitarias detallaron que contar con un mapeo actualizado sobre los emprendimientos será el primer paso para trabajar con la comunidad.

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Natalia Suárez, licenciada en gestión de Recursos Humanos y encargada de Relaciones Comunitarias, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que desde el sector el objetivo es elaborar programas y acciones que generen impacto en el territorio, propiciando el desarrollo de emprendedores tanto de Ullum como de Calingasta, las dos comunidades vinculadas al proyecto minero.

“Hualilán es una mina que está empezando a producir y en ese contexto estamos armando un plan de difusión y comunicación muy importante y fuerte que lo vamos a desembarcar dentro de poco tiempo para toda la comunidad, para que puedan conocer de qué se trata el proyecto, en qué estadio nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos, qué podemos ofrecer y qué es lo que esperamos también” , detalló Suárez.

Para poder contar con un plan lo más acertado a la realidad de las comunidades es que se apuntará a un relevamiento para identificar a los emprendedores, conocer sus estados actuales de actividad como también lo que ofrecen. Una vez contando con la información del mapeo, la intención del área es elaborar una propuesta que pueda servir a corto, mediano y largo plazo.

Sobre este punto Suárez comentó: “Tenemos intenciones de proyectarnos y la verdad que el público emprendedor es interesante y amplio. Ullum tiene mucho potencial y tiene muchas cosas para ofrecer, al igual que Calingasta, y estamos muy interesados en poder apostar al desarrollo”.

Consultas, expectativas y ganas de articular en conjunto, la actitud de la comunidad con Hualilán

Conforme explicó Suárez, desde antes del inicio de actividad en la mina ullunera han registrado una buena recepción de parte tanto de emprendedores locales, proveedores como la comunidad en general.

“En particular hemos recibido emprendedores que consultan sobre las diferentes acciones y programas que tenemos en este momento disponibles”, destacó. En base a esas consultas y a la información que obtengan del relevamiento, desde el área podrán desarrollar programas apuntando a la capacitación, profesionalización e incluso no descartan que se considere el financiamiento y/o acompañamiento de los emprendimientos en sus distintas instancias.

Las expectativas sobre el impacto que tendrán las acciones apuntadas a la comunidad, tanto desde la empresa Golden Mining SA como desde Ullum y Calingasta son grandes. Entendiendo que el objetivo final es el acompañamiento y el crecimiento, desde Relaciones Comunitarias indicaron que todo se abordará con la celeridad que merece para llegar con respuestas y propuestas concretas a quienes lo demanden y requieran.