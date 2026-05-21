    • 21 de mayo de 2026 - 13:15

    Los Azules impulsó capacitaciones en Inteligencia Artificial para la comunidad de Calingasta

    Los Azules impulsó capacitaciones en Inteligencia Artificial para la comunidad de Calingasta

    Los Azules impulsó capacitaciones en Inteligencia Artificial para la comunidad de Calingasta

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    En el marco del Programa Educativo en Comunidad, impulsado por la Gerencia de Sustentabilidad del Proyecto Los Azules, finalizó el ciclo de capacitaciones “Experiencia: Modo IA”, una iniciativa orientada a acercar herramientas y conceptos vinculados a la Inteligencia Artificial a estudiantes, docentes y vecinos del departamento de Calingasta.

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    La propuesta se desarrolló a lo largo de siete jornadas, cuatro de ellas realizadas en la Escuela Técnica General Manuel Savio y tres en espacios comunitarios del departamento, alcanzando una participación total de 141 asistentes entre estudiantes, docentes y comunidad en general.

    Durante los encuentros se abordaron contenidos relacionados con el funcionamiento de la Inteligencia Artificial y el uso de herramientas generativas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM, incluyendo conceptos sobre formulación de prompts, validación de información, privacidad, seguridad y uso responsable de estas tecnologías. Asimismo, se trabajó con ejemplos prácticos aplicados a la educación, el estudio y proyectos comunitarios.

    Las capacitaciones estuvieron a cargo de María Agustina Gueglio, Analista de IA, quien acompañó cada jornada promoviendo espacios dinámicos, participativos y orientados al aprendizaje práctico. Con iniciativas de este tipo, Los Azules continúa promoviendo espacios de formación y aprendizaje vinculados a innovación, educación y desarrollo comunitario, fortaleciendo su vínculo permanente con Calingasta y la provincia de San Juan.

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