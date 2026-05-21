Los Azules impulsó capacitaciones en Inteligencia Artificial para la comunidad de Calingasta

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En el marco del Programa Educativo en Comunidad, impulsado por la Gerencia de Sustentabilidad del Proyecto Los Azules, finalizó el ciclo de capacitaciones “Experiencia: Modo IA”, una iniciativa orientada a acercar herramientas y conceptos vinculados a la Inteligencia Artificial a estudiantes, docentes y vecinos del departamento de Calingasta.

La propuesta se desarrolló a lo largo de siete jornadas, cuatro de ellas realizadas en la Escuela Técnica General Manuel Savio y tres en espacios comunitarios del departamento, alcanzando una participación total de 141 asistentes entre estudiantes, docentes y comunidad en general.

Durante los encuentros se abordaron contenidos relacionados con el funcionamiento de la Inteligencia Artificial y el uso de herramientas generativas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM, incluyendo conceptos sobre formulación de prompts, validación de información, privacidad, seguridad y uso responsable de estas tecnologías. Asimismo, se trabajó con ejemplos prácticos aplicados a la educación, el estudio y proyectos comunitarios.