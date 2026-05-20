    • 20 de mayo de 2026 - 09:47

    Todos los que participaron de la cena empresarial que brindó el Banco Credicoop en San Juan

    La cena que realizó Banco Credicoop fue en el Hotel Viñas del Sol, donde Juan Carlos Rivera, Gerente General de la entidad junto a Víctor Fabián García, Gerente de la Filial San Juan, recibieron a los invitados. La convocatoria tuvo lugar a empresarios, profesionales y pymes para impulsar el desarrollo Minero.

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    Por María Inés Montes

    La Comisión de Asociados del Banco Credicoop Filial San juan realizó una cena en el Hotel Viñas del Sol para convocar a empresas y pymes con el fin de profundizar sobre el financiamiento, productos y servicios cuyo objetivo fue impulsar el desarrollo del Sector Minero. Algunos de los presentes fueron:

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    1

    Daniel Graco, Paramassi Andina SRL, Daniel Martínez, Paramassi Andina y Luciano Guglienmini, Solimin.

    2

    Alejandro Molina, QUBIX Soluciones Industriales, Pablo Padin, Presidente Filial San Juan del Banco Credicoop.

    3

    Karen Rubia, Automotores Valdivia, Gonzalo Rubia, Automotores Valdivia - GSI Mining, y Sergio Ferrer Ficamen SA.

    4

    Miguel Ángel Santandreu, Gerente Zonal, Edgardo André, Ficamen SA y Gustavo Alcalá de Clínica El Castaño.

    5

    Alejandro Villavicencio, responsable de Minería e hidrocarburos, Juan Carlos Rivera, Gerente General de Banco Credicoop y Miguel Ángel Santandreu, Gerente Zonal.

    6

    Karen Sosa y Paula Sosa de Sotur SRL, María Fernanda Leites y Mabel Figueroa de Banco Credicoop.

    7

    Sonia Pastoriza y Claudio Pérez, Air Clima SRL, Marcelo Vila, Grupo Vita Hermanos, Juan Carlos Rivera, Gerente general y Víctor Fabián García, Gerente del Banco Credicoop Filial San Juan.

    8

    La apertura estuvo a cargo de Pablo Padin, presidente de la Comisión de Asociados, sobre negocios futuros en la provincia relacionados al sector Minero.

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