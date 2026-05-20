Para el gerente de Credicoop, la minería es una oportunidad para los bancos

El banco Credicoop decidió encontrarse cara a cara con referentes mineros y proveedores para empezar a “caminar juntos”. Así lo definió Juan Carlos Rivera, gerente general de la entidad a nivel nacional, en una entrevista exclusiva con CUYO MINERO. La cena empezó a gestarse en la Expo San Juan Minera y sirvió también para que presenten a Alejandro Villavicencio, responsable de las áreas de minería e hidrocarburo del banco.

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En una charla con este medio, Riveros explicó que están apostando a la minería porque “es una de las tres actividades que este gobierno destacó”, junto a hidrocarburos y agronegocios. Pero, adelantó, el trabajo que tienen planificado será con las pymes.

Según dijo, quieren construir un vínculo cercano para poder estar a la par de la cadena de valor y ayudarlos a prepararse para los momentos de mayo demanda. “Nosotros somos un banco de pymes, no atendemos a las grandes multinacionales mineras, sino a quienes les brindan servicio”, dijo.

Lo diferencial es la enorme variedad de actividades que abarca el sector. Está el tema de maquinaria, rodados, transporte, medicina, catering, metalmecánica. Es infinito.

Una clínica también forma parte de la cadena de valor porque el servicio médico es sumamente importante. Y las necesidades son distintas según cada actividad. No es lo mismo una empresa que vende camiones que una clínica, una transportista o una metalmecánica.

Por eso, más allá de estos encuentros generales, después hacemos un trabajo individual. Tratamos de adaptar nuestros productos a los requerimientos específicos de cada sector.

¿Qué rol tiene el trabajo interpersonal?

Para nosotros sigue siendo fundamental. No cerramos ninguna sucursal y no echamos a nadie.

Hoy el sistema financiero avanzó muchísimo en lo digital y nosotros también competimos ahí, pero creemos que además de las herramientas tecnológicas tiene que existir el contacto humano.

La mayoría llevamos muchos años en el banco y eso también es una ventaja. Más allá de operar desde el celular, después hay una persona con la que se puede hablar y charlar.

Hoy hay bancos que tienen sucursales sin personas, solamente con cajeros automáticos y máquinas de café. Para nosotros el vínculo sigue siendo sumamente importante.

¿Se pueden generar líneas específicas para proveedores mineros?

Sí, dentro del marco de la normativa del Banco Central se pueden elaborar herramientas específicas. Por eso es tan importante escuchar.

Este es realmente un banco cooperativo. Nosotros no hablamos de clientes, hablamos de asociados. En cada filial hay una comisión de asociados integrada por empresarios y dirigentes pyme que detectan las necesidades de cada región.

No es lo mismo lo que ocurre en Jujuy que en Caleta Olivia. Acá en San Juan, por ejemplo, hay más de 30 dirigentes vinculados a la comisión de asociados. Eso nos da una característica de banco local aun siendo una entidad nacional con 276 filiales en todo el país.

Hoy se habla de una expansión muy rápida de la minería. ¿El sistema financiero está preparado para acompañar ese crecimiento?

Hablo por nosotros: lo importante es que las empresas tengan contratos o perspectivas concretas. Prepararse “por las dudas” no es algo responsable.

Ahora, si tienen contratos u órdenes de compra, sí estamos dispuestos a acompañarlas. La idea es ir trabajando desde ahora junto a ellas, entender sus expectativas y necesidades antes y después de los contratos. Caminar juntos.

Además de la atención financiera, tenemos una fundación que brinda asesoramiento y capacitación para empresas que quieren desarrollarse en estos sectores.

¿Qué representa la minería para el sistema financiero?

Sin dudas es una oportunidad. Hoy hay actividades con dificultades, como el sector textil o parte de la industria automotriz.

Nuestro banco nació en Capital y Gran Buenos Aires y trabajamos mucho con pymes industriales de esa región. Vemos las dificultades que atraviesan.

En ese contexto, minería, hidrocarburos y agro aparecen como oportunidades importantes para el sistema financiero.

¿Puede el crecimiento minero compensar la crisis de otros sectores industriales?

En una parte pequeña, sí. Pero no alcanza. Estas actividades son muy importantes, pero no son suficientes para sostener a 47 millones de habitantes. Son actividades extractivas. Generan empleo, sí, pero no el mismo nivel de empleo que genera la industria.

Si uno mira el último informe de capacidad instalada, en marzo estaba en apenas 56%. Hay un 44% de capacidad ociosa. Entonces el problema no es solamente de inversión, sino de demanda.

Y todos sabemos que un dólar barato y las importaciones sin demasiados controles afectan a muchos sectores industriales. Por ahora no vemos señales de que esa situación vaya a cambiar en el corto plazo.

El nuevo referente, un sanjuanino

Alejandro Villavicencio, que se encargará del área de minería e hidrocarburos “desde el litio en el NOA al petróleo y gas en la Patagonia”, es un sanjuanino que trabajó durante años con la cartera local de Credicoop. Si bien se mudó a Mendoza, conoce el mercado local.

Según dijo, el banco no solo ofrecerá créditos y herramientas financieras, sino también capacitación. “Una de las verticales de la Fundación Banco Credicoop es justamente proyectos, capacitaciones y certificaciones de normas de calidad”, dijo. En este área buscarán “estar cerca de nuestras pymes no solamente con financiamiento, sino ayudándolas a mejorar sus competencias”.