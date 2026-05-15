La Rioja ahora va por Lunahuasi: dicen que los recursos del proyecto también les pertenecen

Apenas un día después de que Lunahuasi publicara su reporte de campaña , en que el volvió a mostrar sus excepcionales concentraciones de oro y plata, desde La Rioja reclamaron participar del mismo. El argumento que usan es similar al que mostraron cuando pidieron participar en Vicuña, diciendo que la actividad en San Juan tiene impacto del otro lado del límite.

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En el caso de este nuevo proyecto, que lleva adelante una exploración acelerada, desde La Rioja no solo argumentan que la actividad influye en su territorio, también asumen que parte del mineral está de su lado. Así lo dejó en claro el ministro de Producción del gobierno de Ricardo Quintela, Ernesto Pérez.

“Seguimos descubriendo que hay más empresas cotizantes en la bolsa de Toronto pisando los supuestos límites de La Rioja y San Juan”, acusó el funcionario. Dirigió el posteo a la institución financiera canadiense luego de que ésta decidiera abrir su actividad el lunes desde San Juan, con Marcelo Orrego como encargado de apretar el botón.

En el posteo también le habló al gobernador sanjuanino, diciendo que “tiene que entender que esos minerales y sus consecuentes impactos ambientales son riojanos”. En la misma publicación Pérez mostró que Lunahuasi está dentro del territorio sanjuanino.

A partir de estas acusaciones, el funcionario dijo que el secretario de ambiente provincial elevará un informe al gobernador sobre lo que definió como “irregularidades”. Adelantó que van a pedir estudios de impacto ambiental a la empresa NGEX, que está a cargo de la exploración, porque entienden que “está dentro de La Rioja y abajo del glaciar El Potro, todo territorio riojano”.

Lunahuasi todavía se encuentra en exploración y tiene declaraciones de impacto ambiental actualizadas para esta actividad dentro de la Provincia de San Juan, ya que su área de trabajo hasta ahora ha sido toda en el territorio local. A su vez, utiliza los accesos e infraestructura de Vicuña para la presencia de su personal en alta montaña durante los meses más cálidos del año.

Desde la compañía minera ya terminaron el grueso del trabajo de la actual campaña y se encuentran en desmovilización. A su vez, para el próximo año tienen la autorización ambiental de hacer un túnel para explorar de forma subterránea el yacimiento.

El conflicto con Vicuña

Durante el mes de abril La Rioja inició un proceso contra el proyecto sanjuanino Vicuña. A través de una resolución judicial las autoridades vecinas prohibieron el paso por el camino que la empresa usa hace más de una década por la localidad de Guandacol. También solicitaron frenar la actividad en San Juan, algo que no sucedió porque hubo una respuesta judicial local negando la autoridad de La Rioja en lo que sucede de este lado del límite.

El argumento principal era que la actividad en el proyecto sanjuanino iba a impactar en La Rioja por la cercanía con el límite. Por eso, la justicia de la provincia gobernada por Quintela pidió que se inicie nuevamente la presentación de un Informe de Impacto Ambiental en sus oficinas, algo para lo que no había antecedentes.

Tras semanas de idas y vueltas, referentes de la empresa minera que explotará Josemaría y Filo del Sol se reunió con Ricardo Quintela y su equipo y la tensión pareció bajar. Ahora, la atención de las autoridades riojanas, que habían pedido participar de la actividad en el proyecto sanjuanino con beneficios de regalías, trabajos y contratos, se trasladó a Lunahuasi.