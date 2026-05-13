    • 13 de mayo de 2026 - 20:50

    Lunahuasi volvió a sorprender con resultados récord de oro, plata y cobre en San Juan

    NGEx Minerals informó nuevos resultados de perforación con leyes extraordinarias de oro en el proyecto ubicado en el distrito Vicuña. Uno de los pozos registró hasta 1.740 g/t de oro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La empresa NGEx Minerals informó nuevos resultados de perforación en el proyecto Lunahuasi y volvió a captar la atención de la industria minera internacional tras reportar interceptos de oro de muy alta ley durante la Fase 4 de exploración.

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    Dentro de ese tramo se detectaron sectores aún más extraordinarios: 2 metros con 1.740 g/t de oro y otros 4,88 metros con 60,10 g/t de oro, cifras consideradas excepcionales para la minería mundial.

    La empresa indicó que el intervalo mineralizado corresponde a una estructura de sulfuro masivo y vetas de cuarzo asociadas a oro visible. El pozo fue perforado en la zona denominada Saturn, uno de los sectores prioritarios del sistema Lunahuasi. Además del oro, el mismo tramo presentó altos contenidos de otros minerales. El intervalo de 17,30 metros registró también 1.933,79 g/t de plata y 3,79% de cobre, según precisó la compañía.

    Otro de los sectores destacados del mismo pozo mostró 6,85 metros con 17,24 g/t de oro, 511,81 g/t de plata y 1,37% de cobre, reforzando la presencia de múltiples zonas mineralizadas de alta ley dentro del proyecto. Desde NGEx explicaron que Lunahuasi corresponde a un sistema epitermal de sulfuración intermedia a alta, asociado a mineralización de cobre, oro y plata, ubicado dentro del distrito Vicuña.

    La compañía aseguró además que las perforaciones realizadas hasta el momento permitieron identificar mineralización en un área superior a los 1.100 metros de largo, 1.100 metros de ancho y 1.000 metros de profundidad vertical, aunque el sistema continúa abierto en varias direcciones. Actualmente, varios equipos de perforación continúan trabajando en el proyecto como parte de un programa de exploración ampliado que busca seguir evaluando nuevas extensiones mineralizadas.

    El presidente y director ejecutivo de NGEx, Wojtek Wodzicki, afirmó que los nuevos resultados continúan confirmando el potencial de Lunahuasi como un sistema de alta ley y gran escala dentro del distrito Vicuña, uno de los polos mineros más prometedores de San Juan y de toda la región andina.

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