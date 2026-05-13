Lunahuasi volvió a sorprender con resultados récord de oro, plata y cobre en San Juan

NGEx Minerals informó nuevos resultados de perforación con leyes extraordinarias de oro en el proyecto ubicado en el distrito Vicuña. Uno de los pozos registró hasta 1.740 g/t de oro.

La empresa NGEx Minerals informó nuevos resultados de perforación en el proyecto Lunahuasi y volvió a captar la atención de la industria minera internacional tras reportar interceptos de oro de muy alta ley durante la Fase 4 de exploración.

Según detalló la compañía, y tal cual había anticipado DIARIO DE CUYO, uno de los resultados más destacados corresponde al pozo DPDH028, que interceptó 17,30 metros con una ley promedio de 207,79 gramos por tonelada de oro.

Dentro de ese tramo se detectaron sectores aún más extraordinarios: 2 metros con 1.740 g/t de oro y otros 4,88 metros con 60,10 g/t de oro, cifras consideradas excepcionales para la minería mundial.

La empresa indicó que el intervalo mineralizado corresponde a una estructura de sulfuro masivo y vetas de cuarzo asociadas a oro visible. El pozo fue perforado en la zona denominada Saturn, uno de los sectores prioritarios del sistema Lunahuasi. Además del oro, el mismo tramo presentó altos contenidos de otros minerales. El intervalo de 17,30 metros registró también 1.933,79 g/t de plata y 3,79% de cobre, según precisó la compañía.

Otro de los sectores destacados del mismo pozo mostró 6,85 metros con 17,24 g/t de oro, 511,81 g/t de plata y 1,37% de cobre, reforzando la presencia de múltiples zonas mineralizadas de alta ley dentro del proyecto. Desde NGEx explicaron que Lunahuasi corresponde a un sistema epitermal de sulfuración intermedia a alta, asociado a mineralización de cobre, oro y plata, ubicado dentro del distrito Vicuña.