Lunahuasi termina una temporada de exploración con ley récord y cerca de un hito clave

En el distrito Vicuña, donde está el megaproyecto de cobre que lleva el mismo nombre, hay otro yacimiento que da buenas noticias año a año. Se trata de Lunahuasi , que explora la empresa NGEX, donde también hay inversiones de la familia Lundin y que ya perforó más de 22.000 metros.

Este proyecto se considera en la actualidad en exploración avanzada, aunque está terminando su cuarta campaña de exploración, un estado al que muchos llegan después de más de 10 años de trabajo. Además, se caracteriza por leyes muy altas, por lo que hay zonas con mucha cantidad de cobre, hasta 10 veces más que en los típicos depósitos de este metal.

Habiendo terminado el grueso del trabajo, pero con algunas semanas más de actividad antes de que deban desmovilizar por el invierno, el gerente de proyecto Iván Chávez adelantó que nuevamente consiguieron buenas noticias al investigar más la zona. Creen que con los resultados de esta campaña podrán hacer el primer cálculo de recursos y para el 2026-2027 esperan volver a perforar una gran cantidad de metros.

Los resultados de la actual campaña de exploración no se conocerán hasta mediados o finales de este año, pero los primeros datos son alentadores. “Seguimos reportando buenos interceptos de leyes bastante fuera de lo común de cobre y oro, lo que hace que este proyecto sea tan atractivo” , contó Chávez.

Con esto se refiere a algunos valores extraordinarios de concentración de cobre. Mientras la mayoría de los pórfidos de cobre (el yacimiento más típico en la Cordillera de los Andes) tiene concentraciones entre 0,4 y 0,7%, con zonas muy buenas que se acercan al 1,5% de cobre, las zonas más ricas de Lunahuasi superan por lejos esa norma.

En un reporte realizado en febrero, la empresa informó de algunas zonas con concentración de 6,15%, 7,91% y hasta otras áreas de menor tamaño pero donde llegaron a medir 26,87%, 19,9% y hasta 29,05%. Esto, dijo Chávez, tiene a los inversores muy entusiasmados y buscando que los tiempos del proyecto sean cada vez más ágiles.

La razón para eso, detalló el geólogo, tiene que ver con cómo se formó este yacimiento extraordinario. Según dijo, una posibilidad es que la roca más antigua era más estable y cuando se produjo la actividad geotérmica que hizo que el cobre subiera por el macizo, logró que se concentrará más.

La ventaja comparativa principal de una zona con estas características es que de desarrollar el proyecto y convertirse en mina, es posible obtener más metal procesando menos volumen, lo que hace más rentable el proyecto. Además de esta zona con concentraciones muy altas de metales, la empresa ya descubrió otra zona mineralizada en los alrededores que puede ser un pórfido de mayor tamaño.

Una campaña acelerada que seguirá hasta mayo

Según contó el referente, “Lunahuasi ha sido una noticia fuera de lo común por las leyes que contiene, muchos del ámbito privado le han puesto los ojos encima y por eso tenemos que ir a un ritmo mucho más rápido, genera mucho ruido a nivel internacional”.

Con estas condiciones, el proyecto exploró hasta mediados de marzo más de 22.000 metros lineales y está cerca de alcanzar el objetivo inicial que era de 25.000 metros. Incluso, dijo Chávez, no descartan superar esta marca que se habían propuesto para la campaña de exploración.

Durante los meses que llevan, desde la última primavera, dieron empleo a cerca de 360 personas, que se dividen en dos turnos de 180 cada uno. Tienen 8 perforadoras en tarea y el gerente aseguró que la totalidad del empleo generado es de San Juan, además de ser proveedores locales. “Tenemos una política que da prioridad al desarrollo local”, aseguró.

Debido a que se encuentran a 6 km de Vicuña, los operarios utilizan las instalaciones del gigante hoy gestionado por Lundin y BHP y no requieren de un campamento propio. Pero, según confirmó Chávez, están por iniciar una obra que ya les aprobó el ministerio de Minería para construir un túnel de exploración que requerirá de cerca de 40 operarios más.

Esta obra solucionará uno de los desafíos más importantes que tiene Lunahuasi, que es que está en una zona con mucha pendiente. Debido a que la formación en la que están explorando es muy alta, decidieron trabajar con perforadoras distintas que les permite ir en dirección horizontal o incluso hacia arriba. Pero para la próxima campaña decidieron construir un túnel que les permitirá seguir con las tareas desde el interior de la montaña.

Para poder hacer la obra Lunahuasi presentó una actualización del Informe de Impacto Ambiental y el ministerio le dio la aprobación para continuar con estas tareas, para seguir obteniendo información sobre la zona.

El primer cálculo de recursos y camino a la prefactibilidad

Los tiempos de Lunahuasi son extraordinarios no solo en la cantidad de metros explorados en 7 años, sino también en los objetivos que se han propuesto. La empresa a cargo de la exploración prestará este año, con los resultados de su cuarta campaña, su primer cálculo de recursos.

Este es un informe técnico complejo, donde a partir de las exploraciones realizadas pueden calcular con un grado mediano y alto de precisión cuántas toneladas de cobre hay en el yacimiento. Esto se presenta luego a nivel internacional, por lo que debe cumplir con procedimientos muy estrictos.

Para ese hito usarán los datos de la campaña 2025-2026, donde se concentraron en el yacimiento principal y obtener los datos necesarios, a costa de no avanzar con los estudios de geotecnia o el pórfido que hay alrededor. Los próximos dos o tres años, adelantó Chávez, se van a enfocar en hacer estudios económicos y quieren obtener una pre factibilidad en tiempo récord.