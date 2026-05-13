El vino argentino continúa mostrando signos de recuperación: las exportaciones aumentaron un 21,9% en abril y consolida un buen arranque de año

La industria vitivinícola argentina continúa mostrando número positivos en los mercados internacionales. Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino registraron un sólido incremento del 21,9% durante el mes de abril en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzaron un volumen de 20.495.600 litros

Prorrogan la apertura de sobres para la venta de las acciones Naturgy: el proceso se posterga cinco días a pedido de un interesado

El derrotero del CEO de Vicuña por La Rioja: luego de reunirse con Quintela, lo hizo con los intendentes de la zona de influencia del proyecto

Este crecimiento mensual se vio impulsado por el desempeño de los envíos de vino a granel que experimentaron un salto del 61,6% . Por su parte, los vinos fraccionados también mostraron una tendencia positiva con un alza del 2,4%.

Los datos surgen del reporte de comercialización en el mercado externo elaborado por el INV, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La tendencia favorable de abril se suma a los números positivos que está mostrando el año. Durante el periodo enero-abril de 2026 , las exportaciones totales de vino alcanzaron los 67.722.100 litros lo que representa un crecimiento del 17% respecto a igual período de 2025.

Datos clave del informe (Abril 2026 vs. Abril 2025):

Total exportaciones de vino: +21,9%

Vinos Fraccionados: +4,7%

Vinos a Granel: +82,7%

Acumulado Cuatrimestral (Ene-Abr): +17%

Mosto

Las exportaciones de mosto concentrado de abril de 2026 con 9.091 toneladas registraron un aumento del 33,9%, acumulando los primeros cuatro meses de 2026 el volumen de ventas al exterior totalizaron 30.578 toneladas con un incremento del 33,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

El valor FOB de las exportaciones argentinas de vinos y mostos durante enero-abril 2026 totalizaron los U$S250.082.000 lo que representa un crecimiento del 5,7% con respecto a igual período del año anterior.