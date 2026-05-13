Prorrogan la apertura de sobres para la venta de las acciones Naturgy: el proceso se posterga cinco días a pedido de un interesado

Se trata de la distribuidora eléctrica de la mayor parte de la provincia.

Prorrogan la apertura de sobres para la venta de Naturgy: el proceso se posterga cinco días

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En el marco del Concurso Público Internacional N° 01/2026 para la venta del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica Naturgy San Juan S.A., el Comité de Gestión del Proceso Licitatorio confirmó una modificación en el cronograma oficial. A través de la Circular Nº 3, las autoridades provinciales informaron que el acto administrativo de apertura de los Sobres N° 1 fue pospuesto para la próxima semana.

Originalmente previsto para una fecha anterior, el encuentro público se realizará finalmente el jueves 21 de mayo de 2026, a las 10:00, en la sede central del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.). La decisión de mover el calendario responde a un pedido formal interpuesto por el único adquirente del Pliego de Bases y Condiciones que se ha presentado hasta el momento en el proceso.

Según trascendió, la firma interesada solicitó una extensión del plazo argumentando la necesidad de contar con más tiempo para finalizar la documentación requerida bajo los "más altos estándares de rigor profesional".

El objetivo del potencial oferente es asegurar el cumplimiento estricto de todas las exigencias técnicas y legales que establece el pliego licitatorio para una operación de esta envergadura. ¿Quién es el interesado? No se sabe, pero se especual que sea un jugador de peso de la industria.

Desde el Comité de Gestión evaluaron que el diferimiento representa apenas cinco días hábiles respecto de la fecha estipulada inicialmente. En ese sentido, consideraron oportuno otorgar la prórroga para garantizar los principios de transparencia y libre concurrencia que deben regir en las licitaciones públicas internacionales.