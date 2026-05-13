El derrotero del CEO de Vicuña por La Rioja: luego de reunirse con Quintela, lo hizo con los intendentes de la zona de influencia del proyecto

La provincia de La Rioja y la minera Vicuña Corp dieron un paso significativo hacia la construcción de un acuerdo de cooperación que permita maximizar los beneficios en esa provincia del desarrollo del proyecto de cobre más importante de Argentina, ubicado en San Juan.

Quintela se reunió con el CEO de Vicuña y el riojano adelantó que negociará por mano de obra y proveedores

En ese marco, la vicegobernadora Teresita Madera y los intendentes de General Lamadrid, Luis Orquera , y General Felipe Varela, Hugo Páez , participaron de un encuentro con el CEO de la empresa, José Morea, y la directora de Asuntos Corporativos, Norma Ramiro . También estuvieron el ministro de Industria, Trabajo, Empleo y Minería, Federico Bazán , y la secretaria de Minería, Ivana Guardia , entre otros funcionarios.

El encuentro sirvió para que las autoridades se interiorizaran sobre los alcances del acuerdo en negociación, pero también para que los jefes comunales pudieran plantear sus demandas concretas. Los reclamos históricos de los municipios apuntan a tres ejes centrales: compensación por el impacto ambiental que genera el tráfico pesado hacia la explotación sobre suelo riojano, contratación de trabajadores locales y acceso de proveedores de la provincia a los bienes y servicios que demanda la operación.

"Es muy positivo que todos nos pudimos sentar a conversar y lograr un acuerdo. El Gobierno provincial planteó sus cuestiones y los municipios también. Les haremos llegar nuestros petitorios para de esa manera sellar un acuerdo y dejar los desencuentros atrás" , expresó Orquera, quien valoró especialmente el clima de diálogo alcanzado luego de un período de fuerte tensión entre las partes.

Antes, el gobernador Ricardo Quintela había encabezado una reunión en la Casa de Gobierno de La Rioja con representantes de Vicuña Corp en la que se avanzó en la definición de un esquema de cooperación más amplio. Las partes coincidieron en la necesidad de garantizar la participación concreta de La Rioja en el desarrollo minero, con foco en la generación de empleo local, la incorporación de proveedores riojanos, la capacitación de trabajadores y el resguardo ambiental del territorio provincial.

quintela ricardo 2602 Ricardo Quintela gobernador de La Rioja.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que el objetivo es que el crecimiento de la actividad minera tenga un impacto real y sostenido en la economía riojana, convirtiéndose en una herramienta de desarrollo genuino para las próximas décadas.

“El inicio de un compromiso conjunto de colaboración para generar mano de obra directa y potenciar a nuestros proveedores locales, priorizando siempre a las comunidades de la zona. Nuestra provincia mantiene con firmeza la potestad del control de impacto ambiental en nuestro territorio”, describió el gobernador Quintela en sus redes sociales tras el encuentro con Morea.

Bypass en Guandacol

Uno de los anuncios más concretos surgidos de las reuniones fue el compromiso de iniciar en aproximadamente 60 días la construcción de un bypass en la localidad de Guandacol, obra reclamada desde hace tiempo por los vecinos y considerada estratégica para mejorar la conectividad y la logística en la zona de influencia del proyecto minero.

El proceso negociador marca un punto de inflexión en la relación entre la provincia y la minera, abriendo la posibilidad de transformar un vínculo históricamente tensionado en una asociación que, según las autoridades riojanas, debe traducirse en desarrollo concreto para las comunidades más cercanas al proyecto.