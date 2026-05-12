Quintela se reunió con el CEO de Vicuña y el riojano adelantó que negociará por mano de obra y proveedores

Este lunes el gobernador Ricardo Quintela recibió al director País para Argentina y Chile de la empresa Vicuña, José Morea , en el marco de una primera visita institucional que busca consolidar en la vecina provincia una agenda de trabajo conjunto vinculada al desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales, informaron desde Casa de Gobierno de La Rioja.

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Durante el encuentro, Quintela destacó que esta instancia marca el inicio de un compromiso de colaboración orientado a impulsar mano de obra local, fortalecer a los proveedores riojanos y acompañar el crecimiento de las comunidades cercanas a las zonas de influencia de los proyectos.

Recibí al director País para Argentina y Chile de la empresa Vicuña, José Morea. Esta primera visita institucional a nuestra provincia marca el inicio de un compromiso conjunto de colaboración para generar mano de obra directa y potenciar a nuestros proveedores locales,… pic.twitter.com/KgQqknkqis

En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos será priorizar la participación de trabajadores y empresas locales en futuras etapas de desarrollo e inversión.

Asimismo, el mandatario provincial reafirmó que La Rioja mantiene “con firmeza” la potestad del control de impacto ambiental dentro de su territorio, garantizando mecanismos de supervisión y seguimiento sobre cada actividad vinculada al sector.

Otro de los anuncios realizados fue la confirmación del inicio del bypass en Guandacol, obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la infraestructura de la región.

Finalmente, Quintela sostuvo que la provincia continuará trabajando sobre tres ejes centrales: inversión, capacitación y acompañamiento social, con el objetivo de maximizar las oportunidades para las y los riojanos en el marco del crecimiento productivo y económico.