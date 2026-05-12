    • 12 de mayo de 2026 - 08:47

    Quintela se reunió con el CEO de Vicuña y el riojano adelantó que negociará por mano de obra y proveedores

    Se trata de la primera visita institucional. La empresa decidió entablar diálogo con la provincia.

    Quintela con Morea, reunidos en La Rioja.

    Quintela con Morea, reunidos en La Rioja.

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    Este lunes el gobernador Ricardo Quintela recibió al director País para Argentina y Chile de la empresa Vicuña, José Morea, en el marco de una primera visita institucional que busca consolidar en la vecina provincia una agenda de trabajo conjunto vinculada al desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales, informaron desde Casa de Gobierno de La Rioja.

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    Durante el encuentro, Quintela destacó que esta instancia marca el inicio de un compromiso de colaboración orientado a impulsar mano de obra local, fortalecer a los proveedores riojanos y acompañar el crecimiento de las comunidades cercanas a las zonas de influencia de los proyectos.

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    En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos será priorizar la participación de trabajadores y empresas locales en futuras etapas de desarrollo e inversión.

    Asimismo, el mandatario provincial reafirmó que La Rioja mantiene “con firmeza” la potestad del control de impacto ambiental dentro de su territorio, garantizando mecanismos de supervisión y seguimiento sobre cada actividad vinculada al sector.

    Otro de los anuncios realizados fue la confirmación del inicio del bypass en Guandacol, obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la infraestructura de la región.

    Finalmente, Quintela sostuvo que la provincia continuará trabajando sobre tres ejes centrales: inversión, capacitación y acompañamiento social, con el objetivo de maximizar las oportunidades para las y los riojanos en el marco del crecimiento productivo y económico.

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