Un familia de San Juan apunta contra un exdiputado de La Rioja por una presunta estafa

Una familia de San Juan denunció una presunta estafa en el rubro del transporte de cargas y apuntó contra el exdiputado riojano Mario Guzmán, a quien señalan como el socio capitalista de un proyecto que terminó en pérdidas económicas , conflictos judiciales y una grave crisis personal.

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El caso se remonta a julio de 2023 , cuando Emanuel Escudero , con más de 10 años de experiencia en transporte, decidió iniciar un emprendimiento propio . El vínculo con Guzmán se dio a través de su tío, Marcelo Garay , quien habría sido clave en el contacto inicial y luego también es señalado por su rol dentro del conflicto.

Según la denuncia, Guzmán propuso una sociedad: él aportaría camiones y Escudero se encargaría de la logística y operación, con una distribución de ganancias del 60% para el empresario y 40% para el trabajador. Confiado en el proyecto, Escudero renunció a su empleo estable, invirtió su indemnización y comenzó a trabajar con vehículos que —asegura— estaban en malas condiciones.

En junio de 2024, al ver que la actividad comenzaba a dar resultados, Escudero decidió junto a su familia vender su vehículo particular para intentar comprar un camión propio. En ese contexto, siempre según el relato, Guzmán le propuso vender dos semirremolques térmicos de su propiedad que estaban sin uso, prometiéndole una comisión para aumentar el capital.

Escudero se encargó de toda la operación: publicó los equipos, negoció con compradores y logró venderlos por un valor superior al estimado, reuniendo cerca de 73 millones de pesos entre ambos.

Con ese dinero y recursos propios, incluida la venta de su auto, pagos en efectivo y cuotas, logró adquirir un camión que sería propio. Sin embargo, denuncian que Guzmán lo convenció de incluir ese vehículo dentro de la sociedad y terminó figurando como cotitular.

Posteriormente, avanzaron en la compra de un cuarto camión, un Iveco, donde, según aseguran, Emanuel también aportó dinero, incluyendo cheques que había recibido como comisión por la venta de los térmicos. No obstante, al momento de firmar la documentación, Guzmán habría quedado como único titular del vehículo.

Una flota en crecimiento y el inicio del conflicto en San Juan

Con el correr de los meses, la sociedad llegó a contar con al menos cuatro camiones en funcionamiento e incluso un quinto vehículo, un Volkswagen, que también fue enviado por Guzmán en malas condiciones y que requería inversión constante.

En paralelo, Escudero asumía múltiples roles: chofer, administrador, mecánico y gestor de cargas. “No tenía vida”, relataron, mientras que Guzmán, según la denuncia, solo exigía rendición de ganancias y transferencias de dinero, sin involucrarse en la operación diaria.

La situación comenzó a tensarse cuando Escudero insistió en formalizar legalmente la sociedad. A partir de allí, aseguran que Guzmán adoptó una actitud hostil, rechazó propuestas de contadores y finalmente habría planteado una distribución de bienes que lo dejaba como dueño de la mayor parte de la flota.

También señalan a Marcelo Garay, el tío de Escudero, por acompañar estas maniobras y ejercer presiones, además de exigir beneficios económicos por haber facilitado el vínculo inicial.

Hostigamiento, deudas y el quiebre

Según el relato, durante meses Escudero fue presionado para afrontar gastos que no le correspondían, incluyendo reparaciones de vehículos, pagos de terceros y transferencias constantes de dinero. Incluso familiares habrían tenido que enviar fondos para sostener la actividad.

En paralelo, se realizaron inversiones en alquiler de semirremolques, compra de repuestos y mejoras de los camiones, muchas de ellas con comprobantes que, aseguran, están documentados.

El quiebre definitivo llegó en febrero de 2025, cuando Guzmán comunicó la disolución de la sociedad y se llevó los camiones. En ese contexto, también apuntan contra los choferes Jorge Ochoa y Bustos, a quienes acusan de haber participado en maniobras que perjudicaron económicamente a Escudero, incluyendo la desaparición de vehículos y la interrupción del cobro de fletes.

Consecuencias y denuncia

Tras la ruptura, la familia quedó con deudas por combustible, alquiler de equipos, cheques emitidos y compromisos financieros asumidos. Además, enfrentan reclamos judiciales y cartas documento.

También denuncian intentos de apropiación de un camión en el que Escudero figura como titular, así como irregularidades en la documentación de otros vehículos.

El impacto fue devastador. Según indicaron, Escudero atravesó una profunda crisis emocional, con cuadros de depresión severa.

Pese a haber intentado radicar la denuncia en reiteradas oportunidades, aseguran que inicialmente el caso fue considerado un conflicto civil. Sin embargo, sostienen que cuentan con pruebas: mensajes, audios, transferencias, cheques y documentación, que acreditarían tanto su aporte económico como las maniobras que denuncian.

Además de Guzmán, la familia apunta contra Marcelo Garay y los choferes involucrados, a quienes responsabilizan por lo que describen como una maniobra que los dejó sin bienes, sin ingresos y con múltiples deudas.