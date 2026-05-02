De San Juan al mundo para hacer historia: Delfina Dibella será la primera ciclista argentina en correr la Vuelta a España

De San Juan al mundo para seguir haciendo historia. El ciclismo argentino vivirá un momento histórico este fin de semana con el debut de Delfina Dibella en la Vuelta a España Femenina 2026. La joven sanjuanina de apenas 19 años se convertirá en la primera representante nacional en competir en esta prestigiosa prueba, una de las tres grandes del calendario internacional.

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Integrante del equipo italiano Vini Fantini–BEPINK, Dibella llega a esta cita tras consolidarse como una de las grandes promesas del ciclismo sudamericano. Actual campeona argentina de contrarreloj sub-23, su capacidad tanto en la escalada como en la lucha contra el reloj la posiciona como una corredora versátil dentro del pelotón.

Este salto al máximo nivel le permitirá medirse frente a figuras consagradas como Pauline Ferrand-Prévot y Marianne Vos, en una experiencia que marca un antes y un después para el deporte argentino.

Dibella no estará sola en esta aventura: será una de las cinco sudamericanas en competencia, j unto a la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), su compatriota Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto y la brasileña Tota Magalhães (Movistar Team).

Con humildad, la sanjuanina reconoció que no esperaba una oportunidad de este nivel tan pronto en su carrera. Sin embargo, su rendimiento reciente respalda plenamente su convocatoria y alimenta la ilusión de todo un país que verá en ella a su pionera en una gran vuelta. Para la sanjuanina será un desafío más en su carrera maratónica dentro del ciclismo. Ya representó a Argentina en Mundiales, consiguió medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, fue subcampeona argentina de ruta Sub23, cuarta en la Vuelta a San Juan y cuenta con vasta experiencia en carreras UCI.

Vuelta a España: este domingo el puntapié

La competencia se desarrollará del 3 al 9 de mayo en el norte de España, con siete etapas que exigirán al máximo a las corredoras. El recorrido comenzará en Galicia, atravesando localidades como Marín, Salvaterra de Miño, Lobios, A Coruña y Monforte de Lemos, antes de trasladarse hacia León, Astorga y Gijón. El desenlace tendrá lugar en Asturias, donde el pelotón enfrentará el temido Alto de L’Angliru, uno de los ascensos más duros del ciclismo mundial.

Por donde ver en vivo la Vuelta a España

La Vuelta a España Femenina 2026 se puede ver en Argentina principalmente a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+ Premium. La cobertura suele incluir las etapas en directo para Sudamérica.