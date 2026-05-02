Cielo Abierto en San Juan: esperan a unas 7.000 personas en el concierto gratuito de música católica

Por tercer año, los misioneros mexicanos de Cielo Abierto llegan a San Juan para adorar a Jesús Eucaristía en diferentes parroquias.

La misión evangelizadora de México Cielo Abierto llega nuevamente a San Juan para brindar un concierto gratuito de música católica.

Por tercera vez, los misioneros mexicanos de Cielo Abierto llegan a San Juan para protagonizar varias jornadas de Adoración Eucarística en diferentes parroquias. Cerrarán su visita con un concierto de música católica en el Estadio de Trinidad en el que se espera la presencia de unas 7.000 personas. Su última visita fue en 2023.

San Juan no sólo fue la primera provincia del país que recibió la visita de la misión evangelizador mexicana Cielo Abierto, sino la más visitada por estos misioneros que llegaron en el 2015 y en el 2023 a compartir su acto de fe. Así lo dijo Miguel Campillay, de Radio Madre de Dios que junto a la Pastoral Artística y a la Acción Católica de San Juan, organizaron la llegada de Cielo Abierto.

misioneros Nuevamente los misioneros de Cielo Abierto, de México, visitarán San Juan como lo hicieron en el 2015 y en el 2023. La agenda de actividades de los misioneros mexicanos arrancará el próximo lunes 4 de mayo con jornadas de Adoración Eucarística en parroquias de Jáchal, Sarmiento, Rivadavia, Angaco y Rawson. En cada templo, participarán de la misa y, luego, de la Adoración con la animación y canto de las oraciones. En esos momentos Cielo Abierto, usará una iluminación inteligente para ambientar el lugar.

Las actividades de los misioneros finalizarán con el concierto que se realizará el próximo 9 de Mayo, en el Estadio de Trinidad, desde las 17 y con entrada gratuita. Para este evento Cielo Abierto trae su propio escenario, sonido e iluminación. Se espera que unas 7.000 personas participen de este recital de música católica, ya que público de provincias vecinas ya confirmó su asistencia.