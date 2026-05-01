    • 1 de mayo de 2026 - 09:47

    Día del Animal: Chimbas y 9 de Julio preparan desfiles temáticos y ferias para las mascotas

    En Chimbas la temática será el carnaval, mientras que en 9 de Julio será el Mundial de Fútbol 2026, ambos eventos incluirán otras actividades.

    En el festejo del Día del Animal en Chimbas y en 9 de Julio se hará especial hincapié en la salud y cuidado de las mascotas.

    En el festejo del Día del Animal en Chimbas y en 9 de Julio se hará especial hincapié en la salud y cuidado de las mascotas.

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    Por Fabiana Juarez

    Este próximo fin de semana, San Juan seguirá vistiéndose de fiesta para celebrar el Día del Animal. Las municipalidades de Chimbas y 9 de Julio lanzaron convocatorias especiales que buscan no sólo entretener, sino también concientizar sobre la tenencia responsable y el cuidado sanitario de las mascotas.

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    Con propuestas que van desde un colorido ‘carnaval’ hasta una jornada ‘mundialista’, los departamentos invitan a las familias a celebrar junto a sus compañeros de cuatro patas. Habrá concursos, operativos de salud animal y shows en vivo.

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    Como hizo Sant Lucía, Chimbas y 9 de Julio también celebrarán el Día del Animal con desfiles para mascotas.

    Como hizo Sant Lucía, Chimbas y 9 de Julio también celebrarán el Día del Animal con desfiles para mascotas.

    Chimbas: Un "Carnaval de Mascotas" con sello popular

    Chimbas apuesta a la alegría y al color con su Carnaval de Mascotas. La cita será este sábado 2 de mayo, de 17 a 20, en el Parque de Chimbas.

    La jornada contará con desfiles de mascotas disfrazadas y tres categorías de concursos donde el público será el encargado de elegir a los ganadores mediante voto popular:

    • Mejor Disfraz Carnavalero.
    • Mascota Más Simpática.
    • Mejor Dúo (Mascota + Dueño/a).

    Además de la competencia, se ofrecerán servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación. La tarde se completará con una feria de emprendedores, charlas de concientización y shows de artistas locales.

    • Inscripciones: a través del link en el Facebook oficial de la Municipalidad de Chimbas.

    9 de Julio: Pasión mundialista en la Plaza Independencia

    Por su parte, el departamento de 9 de Julio traslada la fiebre del fútbol al mundo animal. El domingo 3 de mayo, a partir de las 15, la Plaza Independencia será el escenario de un desfile con temática ‘Mundial’.

    Se invita a los vecinos a vestir a sus mascotas con los colores de la selección o motivos futbolísticos para disfrutar de una tarde que incluirá:

    • Demostración de razas equinas.
    • Stand y feria de artesanos locales.
    • Sorteos, juegos y grandes sorpresas para los asistentes.

    Desde la organización destacaron que el objetivo es celebrar el amor por los animales en un ambiente familiar y recreativo.

    • Inscripciones: Los interesados en que sus mascotas participen en el desfile pueden anotarse enviando un mensaje al 2645615878.

    Compromiso con la salud animal

    Ambos eventos destacan la importancia de la salud pública. Mientras Chimbas llevará adelante su operativo sanitario en el lugar, en ambos departamentos se reforzará el mensaje de la tenencia responsable, recordando que una mascota protegida y vacunada garantiza una comunidad más sana para todos.

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