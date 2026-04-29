Tenencia Responsable de Mascotas, en números: en los últimos dos años se esterilizaron casi 8.000 perros y gatos y hubo más de 1.000 denuncias por maltrato

Cada 29 de abril se conmemora el Día del Animal, y durante la fecha se realizan distintas actividades. Sin embargo, hay un área del Gobierno provincial que todo el año trabaja y articula acciones para poder proteger a los animales. Se trata del programa Tenencia Responsable de Mascotas . Melisa Olivero, directora de Ecología Urbana, espacio en el que se encuentra el programa, detalló en DIARIO DE CUYO cómo ha sido la labor durante los últimos dos años.

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El programa Tenencia Responsable de Mascotas funciona como tal desde el 2024, con el inicio de la actual gestión. Previamente era el Programa Acompañame. Si bien la denominación es distinta, en la practica las acciones son similares, enfocadas en la esterilización, vacunación antirrábica, chipeo de perros potencialmente peligrosos, como la incorporación de aplicación de pipetas y otras actividades.

Desde el inicio de gestión a la fecha se han realizado 70 abordajes territoriales en toda la provincia, tanto en el Gran San Juan como en los departamentos alejados. “Hemos recorrido todos los departamentos de la provincia y hemos iniciado con el cronograma nuevamente”, detalló la funcionaria de Ambiente.

Gracias a estos abordajes se pudo llegar a cada vecino y por ende a cada animal de las distintas zonas, apuntando a un control de la población, sobre todo de perros y gatos callejeros, como también a la prevención y concientización sobre los cuidados fundamentales que requieren estos animales.

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De acuerdo a los datos brindados por Olivero, en dos años se realizaron las siguientes acciones:

Vacunas antirrábicas: 7.945

Esterilizaciones: 7.972

Denuncias por maltrato animal: 1.151

Denuncias por perros potencialmente peligrosos: 272

Chipeo de perros potencialmente peligrosos: 591

Si desglosamos los datos, solo tomando el periodo abril del 2025 a abril de este año, hubo un aumento de denuncias por maltrato animal, ya que durante ese tiempo se recepcionaron 882 denuncias, lo que representa una gran cantidad en relación a los datos de los dos años.

De acuerdo al análisis que realiza la funcionaria detrás de los datos, entiende que hay una mayor participación ciudadana como conciencia en torno al cuidado que deben tener los animales. En ese sentido, recordó que las denuncias se pueden hacer por WhatsApp de manera totalmente anónima, lo que lleva a que sean más los ciudadanos que se animen a denunciar.

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Además del trabajo en el territorio, desde el área concurren a escuelas con el propósito de educar y concientizar en material animal, entendiendo que los más pequeños pueden ser agentes reproductores del mensaje.

“Afortunadamente la gente es muy participativa. Hacemos un trabajo de ir casa por casa en aquellos lugares donde la gente no tiene acceso a las redes y se enteran por la radio o por el boca en boca. Hay bastante participación muy buena recepción y aprovechan los servicios que brindamos”, detalló Olivero.

Operativos y actividades por el Día del Animal

En el marco del Día del Animal se vienen realizando diversas acciones. La propuesta consiste en generar conciencia sobre la importancia de los derechos de los animales y las normativas vigentes provinciales que los protegen, como las sanciones para quienes no acatan la ley; además de brindar servicios gratuitos de vacunación, desparasitación y colocación de pipetas.

El miércoles 29 de abril se brindará una charla en la Escuela Ángel D. Rojas, donde estudiantes participarán de una jornada de concientización sobre el cuidado de los animales, incorporando conceptos de medicina preventiva, respeto por la vida y responsabilidad ciudadana desde edades tempranas, derechos de los animales y legislación vigente en la provincia, acercando a la comunidad herramientas concretas para actuar frente a situaciones de maltrato o abandono.

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Ese mismo día el operativo llegará al departamento 9 de Julio, en la plaza María Rosa Mística de Alto de Sierra, desde las 18 horas, incorporando propuestas del Parque de la Biodiversidad. Finalmente, el martes 5 de mayo será el turno de Ullum, en la plaza Fabián Alfaro del barrio Agapito Gil, desde las 14:30, con el mismo esquema de atención y concientización.

Durante todas las jornadas, se hará especial hincapié en los cuidados básicos de las mascotas, como la vacunación anual, la desparasitación periódica y el uso de pipetas para prevenir enfermedades. Estas acciones forman parte de la medicina preventiva, una herramienta fundamental para evitar problemas de salud tanto en los animales como en las personas.