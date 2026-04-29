Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Sus hermanos Stella y Cesar, sus hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 11.30 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Salas Municipales de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposa Palmera Noguera, sus hijos Alejandro, Maria y Carina, su hijo político Eduardo, sus nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 15.45 horas, en el cementerio de Caucete. Servicio de Cochería San Juan SRL
Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 15.30 horas, en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Eugenio, Isabel, Cristina, Maria y Nito, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus hijos Juan Carlos, Mercedez, Sonia, Maria, Vicente, Virginia, Ricardo Paulo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 14.30 horas en el cementerio de 25 de Mayo. Hogar de duelo: Ruta 279 entre 21 y 22. La Chimbera. 25 de Mayo. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.