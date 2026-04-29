    • 29 de abril de 2026 - 07:18

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Fúnebres.

    Fúnebres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2026

    • ALBARRACIN (WISKI), LUIS ALBERTO

    Sus hermanos Stella y Cesar, sus hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 11.30 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Salas Municipales de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • CANO (LITO), ALEJANDRO

    Su esposa Palmera Noguera, sus hijos Alejandro, Maria y Carina, su hijo político Eduardo, sus nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 15.45 horas, en el cementerio de Caucete. Servicio de Cochería San Juan SRL

    • CORIA, EDUARDO JOSE

    Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 15.30 horas, en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • FERNANDEZ VDA. DE OCHOA, ANDREA IDALIA

    Sus hijos Eugenio, Isabel, Cristina, Maria y Nito, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • GIL, MARIA CELIA

    Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • LUNA (BEBE), JOSE ORLANDO

    Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • ORREGO (PITO JUAN), CARLOS ELVIDIO

    Sus hijos Juan Carlos, Mercedez, Sonia, Maria, Vicente, Virginia, Ricardo Paulo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 14.30 horas en el cementerio de 25 de Mayo. Hogar de duelo: Ruta 279 entre 21 y 22. La Chimbera. 25 de Mayo. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • SISTERNA, JUAN JOSE

    Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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