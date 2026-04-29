Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

Este es el pronóstico del tiempo del miércoles 29 de abril en San Juan

Gendarmería Nacional incautó 30 toneladas de yeso a granel con documentación adulterada: el cargamento estaba valuado en $131.000.000

Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Sus hermanos Stella y Cesar, sus hermanos políticos y sobrinos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 11.30 horas en el cementerio de Zonda. Lugar de duelo: Salas Municipales de Zonda. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Su esposa Palmera Noguera, sus hijos Alejandro, Maria y Carina, su hijo político Eduardo, sus nietos y bisnieta participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 15.45 horas, en el cementerio de Caucete. Servicio de Cochería San Juan SRL

CORIA, EDUARDO JOSE

Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 15.30 horas, en el cementerio de la Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

FERNANDEZ VDA. DE OCHOA, ANDREA IDALIA

Sus hijos Eugenio, Isabel, Cristina, Maria y Nito, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 9:00 horas en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería Lanusse & Annecchini (Av. Rawson esquina Mitre, Capital). Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

GIL, MARIA CELIA

Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 9:00 horas, en el cementerio de Capital. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

LUNA (BEBE), JOSE ORLANDO

Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 11:00 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

ORREGO (PITO JUAN), CARLOS ELVIDIO

Sus hijos Juan Carlos, Mercedez, Sonia, Maria, Vicente, Virginia, Ricardo Paulo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 29-04-26 a las 14.30 horas en el cementerio de 25 de Mayo. Hogar de duelo: Ruta 279 entre 21 y 22. La Chimbera. 25 de Mayo. Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

SISTERNA, JUAN JOSE

Sus restos serán inhumados el 29-04-26, a las 10:00 horas, en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo. Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.