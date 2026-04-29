Albardón apuesta a ampliar su parque industrial para promover la creación de empleo genuino

La decisión de esta ampliación representa uno de los anuncios más significativos realizados por el intendente Juan Carlos Abarca durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Más allá del impacto simbólico que suele tener todo inicio de año político, la propuesta deja entrever una estrategia clara. Ubicar al empleo y a la actividad productiva en el centro de la agenda municipal.

La iniciativa no es menor. En un escenario económico donde los gobiernos locales comienzan a jugar un papel cada vez más activo en la promoción del desarrollo, ampliar la infraestructura destinada a la producción supone una apuesta de largo plazo. Los parques industriales no solo ordenan territorialmente la actividad económica, sino que además generan condiciones más competitivas para atraer inversiones privadas, facilitar la radicación de empresas y consolidar cadenas productivas.

El planteo de la gestión municipal parte de una premisa cada vez más instalada en la administración pública: el crecimiento del empleo genuino depende en gran medida de la capacidad de los territorios para generar oportunidades de inversión. En ese sentido, la ampliación del parque industrial aparece como una herramienta concreta para incrementar la capacidad instalada del departamento y posicionarlo mejor dentro del mapa productivo de la provincia.

No se trata únicamente de sumar hectáreas. La verdadera dimensión del proyecto estará determinada por la calidad de la infraestructura que se logre desarrollar, los servicios disponibles para las empresas y la capacidad de generar condiciones estables para quienes decidan invertir. Energía, accesos viales, conectividad y previsibilidad administrativa son factores que pueden transformar una ampliación territorial en un verdadero polo productivo o, por el contrario, en una oportunidad desaprovechada.

El anuncio también debe interpretarse dentro de un contexto más amplio que atraviesa actualmente a San Juan. Tras cambios regulatorios y nuevos incentivos orientados a dinamizar la economía, sectores industriales y especialmente la actividad minera buscan consolidar una etapa de crecimiento que podría generar efectos multiplicadores sobre el resto de la matriz productiva provincial.

En ese escenario, los departamentos comienzan a competir por atraer inversiones que permitan capturar parte de ese movimiento económico. Albardón parece haber entendido que para participar de ese proceso es necesario ofrecer suelo industrial disponible, planificación y reglas claras.

El desafío, sin embargo, será transformar la proyección en resultados concretos. La historia de los parques industriales en muchas regiones del país muestra que la disponibilidad de tierra no siempre se traduce automáticamente en empresas radicadas ni en empleo sostenido. Por eso, la ampliación deberá ir acompañada de políticas activas de promoción, articulación con el sector privado y coordinación con la estrategia productiva provincial.

Si logra consolidarse, Albardón podría dar un paso importante para reposicionarse como uno de los polos industriales emergentes de San Juan. Y en tiempos donde el empleo es una de las principales demandas sociales, apostar por infraestructura productiva es, sin dudas, una señal política que apunta en la dirección correcta.