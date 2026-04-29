Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

El pasado 17 de abril, en el Monumento al Holocausto y al Levantamiento del Gueto de Varsovia, la sociedad toda se encontró en un acto presidido por el gobernador de la provincia de San Juan, Dr. Marcelo Orrego, y el presidente de la Sociedad Israelita de San Juan, Ing. Iarón Goransky.

Previo al desarrollo del acto se dio lectura a la carta que nos compartió Marcelo Mindlin en su doble carácter de Presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires y Chairman de la presidencia argentina de la IHRA 2026.

Esta carta tiene un carácter especial ya que nuestro país en marzo asumió la Presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una organización intergubernamental que reúne a gobiernos y expertos para promover la educación, la investigación y la memoria del Holocausto a nivel mundial, así como la lucha contra el antisemitismo.

La Argentina entendió que la defensa de la memoria del Holocausto forma parte de una batalla más amplia contra la mentira, contra el fanatismo y contra todas las formas de degradación moral que amenazan a las sociedades libres. La Argentina entendió que la defensa de la memoria del Holocausto forma parte de una batalla más amplia contra la mentira, contra el fanatismo y contra todas las formas de degradación moral que amenazan a las sociedades libres.

La Presidencia argentina toma por base el lema "Expandiendo las fronteras de la memoria" y marca un hito para la organización ya que se trata de la primera vez que un país de América del Sur asume esta responsabilidad.

En la ceremonia donde nuestro país asumió la presidencia, el Canciller Quirno aseguró que "la Presidencia de la IHRA tiene un valor especial. No llega por azar. Llega porque hay una visión y decisión política. Llega porque la Argentina entendió que la defensa de la memoria del Holocausto forma parte de una batalla más amplia contra la mentira, contra el fanatismo y contra todas las formas de degradación moral que amenazan a las sociedades libres".

Como expresamos en otras oportunidades, al pensador Elie Wiesel, premio nobel y sobreviviente del holocausto, se le atribuye la reflexión que pensaba que con el holocausto y su recuerdo moría el antisemitismo y tras el paso de los años concluyó que el holocausto dio lugar a muerte de judíos, no a la muerte del antisemitismo.

En ese sentido y para combatir el odio y la intolerancia, creo que todas las palabras que los oradores expresaron en el acto nos obligan a mantener la memoria, a rechazar todo tipo de discriminación y a luchar contra la indiferencia. El mensaje del presidente de la Sociedad Israelita, los conceptos compartidos por el referente de juventud Thiago Larrea Rotman y las sentidas palabras de Ruthy Ovín nos marcan ese sendero.

Singular impacto en los presentes generaron las palabras de Alfredo Leuco, no solo nos acercó su pensar, su sentir. Nos acercó el testimonio de una sobreviviente del holocausto. Escuchar lo que Lea, una mujer que pasó por el horror de la maquinaria de los nazis y sus colaboradores tiene para decirnos, reforzando el eje de no olvidar y de entender que es labor de todos construir una sociedad mejor, nos obliga y nos interpela.

Cuando hay un aniversario nos encontramos, recordamos y nos comprometemos.

Pero la labor es cotidiana, en escuelas y en la casa de cada uno de nosotros. No debemos ser espectadores de que el hacer en la construcción social justa fraterna y solidaria, debemos ser protagonistas para ello.