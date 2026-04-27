Fomentar el buen trato es clave para prevenir todas las formas de violencia

El Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil nos convoca a reflexionar y actuar sobre una responsabilidad urgente: erradicar todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes y garantizar entornos seguros y libres de maltrato desde los primeros años de vida.

La violencia en la infancia adopta múltiples expresiones y, en muchos casos, se encuentra naturalizada en prácticas cotidianas de crianza. Según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de UNICEF (MICS 2019-2020), aunque el 97% de las personas adultas reconoce que el castigo físico no debe utilizarse, más de la mitad de las chicas y los chicos de entre uno y 14 años experimentó formas de crianza violenta, como gritos, agresiones verbales o castigos físicos. En América Latina, la evidencia muestra que el 57% de los chicos y chicas sufren distintos tipos de formas violentas de crianza, siendo la agresión física la agresión más frecuente como estrategia de disciplina (UNICEF/OPS, 2026)

En América Latina, el 57% de los chicos y chicas sufren distintos tipos de formas violentas de crianza, siendo la agresión física la agresión más frecuente como estrategia de disciplina. En América Latina, el 57% de los chicos y chicas sufren distintos tipos de formas violentas de crianza, siendo la agresión física la agresión más frecuente como estrategia de disciplina.

Estas prácticas tienen consecuencias profundas y duraderas. El maltrato en la infancia afecta el desarrollo emocional y cognitivo, debilita la autoestima y los vínculos, y puede generar dificultades en el aprendizaje, problemas de salud mental y la reproducción de la violencia a lo largo del tiempo. No se trata de hechos aislados ni inevitables, sino de patrones aprendidos y naturalizados, que pueden y deben transformarse.

La mayoría de las situaciones de violencia contra niñas y niños ocurren en entornos de cercanía, principalmente en el hogar y con personas de confianza. Muchas veces no cuentan con canales accesibles para pedir ayuda ni con personas adultas que puedan escuchar y actuar a tiempo, lo que refuerza la responsabilidad social de prevenir, detectar y denunciar el maltrato.

Promover el buen trato y la crianza positiva es una estrategia central para prevenir todas las formas de violencia. Los vínculos afectivos desde la primera infancia brindan seguridad emocional y permiten que niñas y niños desarrollen habilidades para expresar emociones, resolver conflictos y construir relaciones saludables.

Ejercer autoridad desde el cuidado, establecer límites claros y fomentar el diálogo son prácticas que fortalecen el desarrollo integral. Desde UNICEF impulsamos iniciativas como el portal "Crianza Cuidada", que ofrece recursos gratuitos y accesibles para acompañar a las familias en la construcción de vínculos basados en el respeto, la escucha y el cuidado; o "Comunidades de crianza", una iniciativa de política pública que, junto a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia Salta, promueve prácticas de cuidado cariñosas y sensibles destinada a familias, cuidadores y la comunidad para garantizar el bienestar de las chicas y los chicos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, establece la responsabilidad de madres, padres y cuidadores de garantizar una crianza adecuada, junto con el compromiso del Estado y de la comunidad de generar las condiciones necesarias para hacerlo posible.

Erradicar el maltrato infantil requiere un compromiso de toda la sociedad. Promover el buen trato hoy es esencial para proteger a las infancias y construir un futuro libre de violencias para niñas, niños y adolescentes.