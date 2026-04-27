La educación digital que viene debe poner el foco en las habilidades humanas

Entre el 4 y el 5 de mayo de 2026, Bruselas será sede de una conversación que excede largamente a la agenda escolar. La Cumbre Global de Educación 2026 se presenta como un espacio para pensar el futuro de la educación en la era digital y, sobre todo, para discutir qué tipo de humanidad queremos formar en medio de la aceleración tecnológica. Según el sitio oficial, el encuentro es una iniciativa de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. El Parlamento Europeo será el punto de reunión de líderes, educadores y expertos de distintos países para debatir sobre innovación educativa, ética digital y cooperación global.

La relevancia del debate está, justamente, en ese cruce: la educación del futuro no depende solo de la tecnología, sino del modo en que decidimos usarla para el bien común. Por eso su programa pone en el centro la educación digital, la formación de ciudadanos globales, las alianzas internacionales, los campus virtuales como mediadores para la democratización del conocimiento y las aplicaciones éticas de la inteligencia artificial. En un tiempo en que la IA irrumpe en las aulas, los sistemas educativos enfrentan una doble exigencia. Por un lado, necesitan incorporar innovación. Por otro lado, deben hacerlo sin perder de vista la inclusión, la formación crítica, la responsabilidad social y el sentido pedagógico. Esa tensión atraviesa toda la cumbre y explica por qué este tipo de encuentros resultan necesarios: ya no alcanza con preguntar qué tecnologías están disponibles; también hay que preguntarse para qué, para quiénes y bajo qué valores se las integra en la enseñanza.

La agenda ampliada del documento de trabajo muestra un programa de siete sesiones distribuidas en dos jornadas, con espacios dedicados a inteligencia artificial, inclusión digital, ciudadanía global, buenas prácticas educativas, cooperación internacional y visibilización de universidades e instituciones aliadas. El objetivo del encuentro es abrir un espacio de intercambio con una perspectiva intercultural, para construir colaborativamente propuestas de impacto global. Así, entre los oradores, se escucharán las voces de representantes de la OCDE, miembros del Comité Social y Económico de Europa, autoridades de universidades españolas (Universidad Rey Juan Carlos; Politécnica de Madrid; Universidad Camilo José Cela), del Reino Unido (Universidad de Edimburgo); de Canadá (Universidad de Montreal); de México (Universidad Isima); Colombia (Universidad de Antioquia); Ecuador (Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Universidad Politécnica Salesiana).

Argentina tendrá sus representantes. El programa confirma los aportes del Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Ferreyra y el Ministro de Educación de la Provincia de Misiones, Lic. Ramiro Aranda. Entre las autoridades universitarias, suman su experiencia la Rectora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mg. Gabriela Azar; el Rector de la Universidad Abierta Interamericana, Ing. Marcelo De Vicenzi; Juan Acevedo Miño, Director del Centro E-learning de UTN-FBA y CEO de TalentiA. En lo personal, tendré el honor de compartir con ellos este riquísimo encuentro, presentando el proyecto VOZ AL MUNDO, del Centro Learning Team- Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín.

Esta diversidad de aportes y miradas también dice algo sobre la naturaleza del problema. La transformación educativa ya no puede pensarse solo desde un ministerio, una universidad o una empresa tecnológica. Requiere conversación entre múltiples actores, circulación internacional de experiencias y capacidad para traducir grandes diagnósticos en prácticas concretas. En ese punto, la cumbre parece apostar menos a una exhibición de novedades y más a la construcción de un ecosistema que apunte a la investigación y la colaboración conjunta.

La Cumbre Global de Educación 2026, impulsada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, reunirá el 4 y 5 de mayo, en Bruselas, a referentes de organismos internacionales, universidades, gobiernos y redes educativas para discutir un asunto decisivo: cómo construir una transformación digital con inclusión, valores humanos y cooperación global. Argentina tendrá sus representantes. La Cumbre Global de Educación 2026, impulsada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, reunirá el 4 y 5 de mayo, en Bruselas, a referentes de organismos internacionales, universidades, gobiernos y redes educativas para discutir un asunto decisivo: cómo construir una transformación digital con inclusión, valores humanos y cooperación global. Argentina tendrá sus representantes.

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno

La invitación y organización de este encuentro está a cargo de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, una organización social sin ánimo de lucro que centra su labor en diseñar e implementar modelos de intervención social en educación, emprendimiento y ayuda humanitaria, orientados a la transformación del ser humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable (https://marialuisa.foundation/). Como parte de la agenda, la Fundación presentará su Campus Virtual como un modelo de innovación social con impacto internacional, que ha llegado a más de 70 países, promoviendo una cultura de valores y contribuyendo al fortalecimiento del proyecto de vida personal, familiar y productivo de miles de personas. Esta iniciativa ha permitido el desarrollo de capacidades y habilidades tanto técnicas como humanas en diversas comunidades, generando un impacto positivo en su desarrollo social. A partir de ese recorrido institucional, se entiende por qué la Fundación busca liderar una cumbre de estas características. No solo organiza un evento: intenta reunir en un mismo espacio su red internacional, su experiencia en formación virtual, su discurso sobre valores humanos y su apuesta por una educación digital con impacto social. Esa combinación de infraestructura educativa, presencia territorial y relato humanista se presenta como la base desde la que busca intervenir en la conversación global sobre el futuro de la educación.

El evento se transmitirá vía streaming de manera abierta y gratuita, con traducción a 5 idiomas. Para participar, se puede consultar el sitio de la Cumbre: https://summit.marialuisa.foundation/

En un escenario marcado por la velocidad tecnológica, el valor de este encuentro radica muy especialmente en la convicción de que la educación digital debe pensarse junto con la inclusión, la ética, la cooperación y la formación humana. Porque el verdadero desafío ya no es incorporar tecnología, sino decidir qué sociedad queremos construir con ella.