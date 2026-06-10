Oportuna convocatoria para analizar los temas que preocupan a la sociedad

En tiempos marcados por la incertidumbre económica, la fragmentación social y el creciente malestar que atraviesa a numerosos sectores de la comunidad, adquiere una relevancia especial toda iniciativa destinada a promover el diálogo y la construcción de consensos. En ese contexto, la convocatoria realizada el martes último por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, a representantes sindicales y referentes de organizaciones sociales constituye un gesto oportuno y necesario que merece ser destacado.

Bajo el lema 'Nadie se salva solo", una expresión profundamente asociada al mensaje social del recordado papa Francisco, la reunión impulsada por la Comisión de Justicia y Paz permitió poner sobre la mesa algunas de las preocupaciones más urgentes que hoy afectan a la sociedad sanjuanina. La pérdida de puestos de trabajo, la precarización laboral, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el avance de problemáticas vinculadas al consumo de drogas y alcohol, junto con el crecimiento de los trastornos relacionados con la salud mental, fueron algunos de los temas que concentraron la atención de los participantes.

Se trata de desafíos complejos que no distinguen sectores ni territorios, aunque golpean con especial dureza a los jóvenes, a las familias de menores recursos y a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por esa razón, resulta valioso que instituciones con capacidad de representación y presencia territorial se sienten a dialogar para analizar la realidad y buscar caminos de acción conjunta.

La Iglesia Católica, a través de su doctrina social, ha sostenido históricamente la necesidad de colocar a la persona humana en el centro de toda política pública. En esta oportunidad, el llamado de monseñor Lozano reafirma esa visión al advertir sobre los riesgos que genera la profundización de las desigualdades, la ruptura de los vínculos comunitarios y la expansión de discursos que promueven la confrontación antes que el entendimiento.

También es importante reconocer el papel que cumplen las organizaciones sindicales y sociales en las tareas de acompañamiento cotidiano de quienes enfrentan dificultades. Muchas veces son estos espacios los primeros en detectar situaciones de exclusión, desempleo o problemáticas vinculadas a las adicciones y la salud mental. Sin embargo, ninguna organización puede afrontar sola desafíos de semejante magnitud. De allí la importancia de una presencia activa del Estado, no solo como garante de derechos, sino también como articulador de políticas orientadas al desarrollo humano integral.