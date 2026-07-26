San Juan busca abrirse al gran mercado internacional de capitales

La decisión del gobernador Marcelo Orrego de encabezar una misión oficial a Londres y Nueva York para presentar la emisión de los denominados "Bonos San Juan" constituye uno de los movimientos financieros más relevantes de los últimos años para la provincia. No se trata únicamente de una gira institucional destinada a captar inversiones, sino de una estrategia orientada a obtener financiamiento para un ambicioso programa de infraestructura que podría marcar el ritmo del desarrollo provincial durante la próxima década.

El viaje, que incluye reuniones con inversores institucionales y operadores de los principales centros financieros del mundo, llega en un contexto particularmente favorable. La mejora de las variables macroeconómicas nacionales, la reducción del riesgo país y una mayor estabilidad financiera han reabierto la posibilidad de que provincias con cuentas públicas ordenadas vuelvan a acceder al crédito internacional en condiciones más convenientes que las observadas en años recientes.

San Juan cuenta con autorización legislativa y con el aval del Gobierno Nacional para emitir deuda por hasta 600 millones de dólares. La selección de entidades de prestigio internacional como JP Morgan y Banco Santander para estructurar y administrar la operación refleja la magnitud del desafío y la importancia de transmitir confianza a los potenciales compradores de los títulos provinciales. La expectativa oficial de obtener una tasa inferior al 10% constituye uno de los principales objetivos de la negociación, ya que de ello dependerá en buena medida la sustentabilidad financiera de la operación.

El destino previsto para esos recursos también merece atención. La intención del Ejecutivo provincial es canalizar la totalidad de los fondos hacia obras de infraestructura vinculadas con viviendas, conectividad vial, energías limpias, salud y educación. Se trata de sectores estratégicos cuyo fortalecimiento no solo mejora la calidad de vida de la población, sino que además incrementa la competitividad de la economía sanjuanina y genera condiciones más favorables para atraer inversiones privadas.

No obstante, toda emisión de deuda supone también una responsabilidad de largo plazo. El endeudamiento público constituye una herramienta legítima cuando financia inversiones productivas que generan crecimiento y capacidad futura de repago. En cambio, pierde justificación cuando se destina a cubrir gastos corrientes o compromete recursos sin producir beneficios permanentes para la comunidad.

En este sentido, la buena calificación fiscal que exhibe San Juan representa un activo institucional que debe preservarse. La prudencia con que históricamente la provincia ha administrado sus finanzas constituye hoy una carta de presentación ante los mercados internacionales y explica el interés de los inversores por conocer el proyecto sanjuanino.

Las reuniones previstas durante los próximos días permitirán definir las condiciones finales de una operación cuya salida al mercado está prevista para septiembre. El éxito de esa colocación dependerá de la confianza que logre despertar la provincia entre los fondos internacionales, pero también de la claridad con que pueda demostrar que los recursos obtenidos se transformarán en obras concretas y en desarrollo sostenible.

Acceder al financiamiento internacional no constituye un fin en sí mismo. Es un instrumento para acelerar el progreso cuando existe planificación, disciplina fiscal y una administración responsable de los recursos públicos. Si esas condiciones se mantienen, San Juan tendrá la oportunidad de convertir una favorable coyuntura financiera en una verdadera política de desarrollo para las generaciones futuras.