Preservación del patrimonio documental histórico en la era de la revolución digital

La memoria de una comunidad se construye sobre innumerables documentos que testimonian su historia, su cultura y su identidad. Manuscritos, fotografías, periódicos, mapas, registros administrativos, archivos audiovisuales y publicaciones conforman un patrimonio irremplazable cuya conservación representa una responsabilidad permanente para el Estado y para las instituciones dedicadas a custodiar esos bienes. En la actualidad, ese desafío adquiere una dimensión aún mayor debido al acelerado avance de las tecnologías digitales, que modifican profundamente la forma de producir, almacenar y consultar la información. En ese contexto, ha resultado especialmente valiosa la realización en San Juan de las jornadas de capacitación "Preservar la memoria en tiempos digitales: capacitación sobre conservación y recuperación de materiales", organizadas en la Casa Natal de Sarmiento en coordinación con la Biblioteca del Congreso de la Nación. La presencia de especialistas de reconocida trayectoria a nivel nacional, como el licenciado Javier Pérez Modesto y la licenciada María Noelia Álvarez Marimón, permitió acercar conocimientos actualizados sobre una problemática que hoy ocupa un lugar central en bibliotecas, archivos y museos de todo el país.

La preservación digital no consiste simplemente en escanear documentos para reemplazar el soporte físico. Implica desarrollar procedimientos estandarizados que garanticen la autenticidad, integridad y disponibilidad de los archivos a lo largo del tiempo. La captura de imágenes de alta calidad, la generación de archivos maestros, el empleo de metadatos, el control de calidad, la utilización de sistemas OCR y la planificación de copias de seguridad forman parte de una metodología indispensable para evitar la pérdida irreversible de información. Del mismo modo, la elaboración de diagnósticos de conservación y de planes de emergencia constituye una herramienta estratégica frente a contingencias como incendios, inundaciones, sismos o accidentes que pueden comprometer en pocos minutos el trabajo acumulado durante décadas. La prevención, más que la reparación posterior, representa hoy la principal garantía para proteger el patrimonio documental. No menos importante resulta la convocatoria dirigida a profesionales, estudiantes y responsables de archivos y bibliotecas. La formación continua fortalece las capacidades institucionales y favorece el intercambio de experiencias entre organismos que enfrentan desafíos similares. La preservación del patrimonio ya no depende únicamente de recursos materiales, sino también del conocimiento especializado y de la actualización permanente de quienes tienen a su cargo esa misión. San Juan posee un valioso legado histórico estrechamente vinculado a la figura de Domingo Faustino Sarmiento y al desarrollo cultural de la provincia. Cuidar ese patrimonio significa también preservar la memoria colectiva de los sanjuaninos. Iniciativas como estas demuestran que la innovación tecnológica puede convertirse en una aliada de la historia cuando se la incorpora con criterios científicos, planificación y visión de largo plazo. Solo así será posible garantizar que los documentos que hoy resguardan nuestra identidad continúen siendo, mañana, una fuente confiable para comprender el pasado y construir el futuro.