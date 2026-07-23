Medicina en la UNSJ, iniciativa para fortalecer el sistema de salud local

La confirmación del inicio de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan a partir de 2027 constituye una de las decisiones académicas e institucionales de mayor trascendencia para la provincia en las últimas décadas. No se trata únicamente de la incorporación de una nueva oferta educativa, sino de una política pública destinada a responder a una necesidad histórica de la sociedad sanjuanina: formar sus propios profesionales de la salud y garantizar que los jóvenes puedan acceder a una educación universitaria de excelencia sin verse obligados a emigrar.

La presentación oficial de la propuesta, acompañada por la aprobación de la Secretaría de Educación de la Nación y un financiamiento superior a los 2.522 millones de pesos para el período 2026-2029, otorga a esta iniciativa el respaldo económico indispensable para que su implementación se concrete con bases sólidas. El programa contempla la capacitación del cuerpo docente, el curso de ingreso y el desarrollo de los tres primeros años de la carrera, priorizando los recursos humanos como eje central de la formación.

Detrás de este logro existe un prolongado proceso de gestiones institucionales impulsadas por la Universidad Nacional de San Juan, que durante años sostuvo el objetivo de incorporar Medicina como parte de su oferta académica. El aval definitivo de la CONEAU y la aprobación de la Resolución 445/2026 representan el reconocimiento al esfuerzo realizado y a la calidad del proyecto educativo elaborado por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.

Pero el verdadero alcance de esta decisión trasciende el ámbito universitario. La provincia necesita fortalecer progresivamente su sistema sanitario mediante la formación de médicos comprometidos con la realidad local. La escasez de profesionales en distintas especialidades y las dificultades para cubrir servicios en hospitales y centros de salud demuestran que la disponibilidad de recursos humanos continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema.

El perfil de la nueva carrera también merece ser destacado. El plan de estudios privilegia una visión comunitaria, preventiva y humanista de la medicina, incorporando contenidos vinculados con la atención primaria, la bioética, la salud colectiva y la relación médico-paciente. Esta orientación resulta coherente con las necesidades actuales, donde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades adquieren una importancia creciente.