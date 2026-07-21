El proteccionismo vuelve a tensar el comercio entre dos potencias

El anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel del 25% a determinadas importaciones procedentes de Brasil constituye un nuevo episodio de una tendencia que, lejos de favorecer la integración económica, profundiza las tensiones comerciales en un escenario internacional cada vez más complejo. La decisión de la administración del presidente Donald Trump, que entrará en vigencia el próximo 22 de julio, reabre el debate sobre el uso de medidas proteccionistas como herramienta de política exterior y sobre las consecuencias que estas disputas generan para el comercio mundial.

Washington justificó la medida argumentando la existencia de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil y una supuesta falta de voluntad para negociar de buena fe. Entre los cuestionamientos formulados figuran las restricciones al ingreso del etanol estadounidense, diferencias vinculadas al comercio digital, objeciones sobre políticas ambientales relacionadas con la deforestación y denuncias sobre presuntas limitaciones impuestas a empresas tecnológicas norteamericanas. Según las autoridades estadounidenses, estas condiciones perjudican los intereses económicos de su país y justifican la aplicación de nuevas barreras arancelarias.

La respuesta brasileña no se hizo esperar. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión como arbitraria e injustificada y anunció la aplicación de la Ley de Reciprocidad, instrumento que habilita a imponer medidas equivalentes contra los productos estadounidenses. Paralelamente, Brasil recurrirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para solicitar la revisión del caso mediante el mecanismo de solución de controversias, reafirmando que las diferencias comerciales deben resolverse dentro del marco institucional previsto por el sistema multilateral.

Más allá de las posiciones de ambas administraciones, este conflicto refleja una realidad que preocupa a la economía global. El resurgimiento del proteccionismo amenaza con debilitar un comercio internacional que todavía intenta recuperar dinamismo luego de años marcados por la pandemia, la inflación, las interrupciones logísticas y los conflictos geopolíticos. Cada nuevo arancel no solo afecta a los países involucrados, sino que también repercute sobre cadenas de suministro, inversiones y mercados que dependen de reglas previsibles.

Resulta significativo que algunos productos estratégicos, como el café, la carne vacuna, el petróleo, el gas, el aguacate y determinadas piezas aeronáuticas hayan quedado excluidos de la medida. Esa decisión evidencia que incluso quienes impulsan políticas proteccionistas reconocen la necesidad de preservar sectores donde la interdependencia económica resulta difícil de reemplazar sin generar costos para consumidores y empresas.