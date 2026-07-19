La ilusión que une a la Argentina

La posibilidad de que la Selección Argentina conquiste hoy una nueva Copa del Mundo, al enfrentar a España en la final del Campeonato FIFA 2026, disputado en Canadá, México y Estados Unidos, trasciende largamente el resultado de un partido de fútbol. Llegar nuevamente al encuentro decisivo después de haber conquistado el título en la edición anterior constituye un acontecimiento excepcional que muy pocas selecciones han conseguido a lo largo de la historia. Más allá de que el desenlace todavía pertenece al terreno de la competencia deportiva, el solo hecho de disputar una segunda final consecutiva confirma que el fútbol argentino atraviesa uno de los períodos más brillantes de toda su existencia.

La oportunidad de bordar una cuarta estrella sobre el escudo nacional representa la consolidación de un proceso que supo sostenerse en el tiempo con trabajo, planificación y una idea futbolística claramente definida. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, la Selección dejó atrás los tiempos de incertidumbre para construir un equipo competitivo, equilibrado y respetado en todos los continentes. El mérito no radica únicamente en haber alcanzado los resultados, sino también en la forma de conseguirlos, privilegiando el compromiso colectivo por encima de las individualidades.

En ese contexto, la presencia de Lionel Messi adquiere una dimensión histórica. Su experiencia, liderazgo y talento continúan siendo determinantes, pero también resulta alentador comprobar cómo una nueva generación de futbolistas ha sabido acompañar ese legado, garantizando el recambio sin resignar calidad. Esa combinación entre referentes consagrados y jóvenes figuras permite proyectar un futuro promisorio para la 'Albiceleste", con fundamentos sólidos para mantenerse entre las grandes potencias durante muchos años más.

El recorrido hacia esta final también tiene un enorme valor simbólico. Haber dejado en el camino a selecciones tradicionales como Inglaterra confirma que el protagonismo argentino no responde al azar ni a una circunstancia pasajera, sino a un nivel de excelencia sostenido. Esa continuidad fortalece el prestigio internacional del fútbol nacional y reafirma el respeto que despierta en rivales, entrenadores y medios especializados de todo el mundo.

Sin embargo, la trascendencia de esta definición supera ampliamente el ámbito deportivo. Cada presentación del seleccionado moviliza sentimientos colectivos difíciles de explicar desde la razón. Millones de argentinos, sin distinción de edades, posiciones sociales o ideas políticas, encuentran durante noventa minutos un motivo común para ilusionarse y compartir una misma emoción. En tiempos donde abundan las divisiones, el deporte vuelve a demostrar su extraordinaria capacidad para generar unidad.